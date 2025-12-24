SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de diciembre 2025 - 07:00

Netflix: mañana se estrena Goodbye June, un drama navideño para emocionarse

El debut de Kate Winslet como directora llega a las plataformas digitales.

En la pelicula cada personaje representa una forma diferente de vivir el duelo familiar.

Este 24 de diciembre, llega a la plataforma Goodbye June (Adiós June), un drama familiar cargado de emoción que marca un hito en la carrera de Kate Winslet, quien además de protagonizar la película, debuta como directora y productora.

Un proyecto íntimo atravesado por el duelo, los vínculos y las cuentas pendientes, que tuvo su estreno previo en cines el pasado 12 de diciembre. Una historia para reflexionar, conmoverse y dejarse atravesar por las complejidades del amor familiar.

De qué se trata Goodbye June

La trama gira en torno a una familia que se ve obligada a reunirse, cuando la salud de la madre empeora de manera inesperada, justo en los días previos a la Navidad. Cuatro hermanos regresan a la casa familiar y, en ese reencuentro forzado, afloran viejos conflictos, reproches silenciados y afectos que nunca encontraron la forma de decirse.

June, interpretada por Helen Mirren, es una mujer lúcida y de fuerte carácter que decide afrontar su enfermedad y su despedida bajo sus propias reglas. Su determinación sacude a sus hijos, quienes arrastran historias inconclusas y una relación tensa con su padre. La convivencia se convierte en un espacio donde conviven discusiones, momentos de ternura y una profunda carga emocional.

Tráiler de Goodbye June, disponible en Netflix

Reparto de Goodbye June

  • Helen Mirren

  • Kate Winslet

  • Toni Colette

  • Andrea Riseborough

  • Timothy Spall

  • Johnny Flynn

  • Stephen Merchant

  • Fisayo Akinade

