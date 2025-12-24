Netflix: mañana se estrena Goodbye June, un drama navideño para emocionarse

Este 24 de diciembre, llega a la plataforma Goodbye June (Adiós June), un drama familiar cargado de emoción que marca un hito en la carrera de Kate Winslet, quien además de protagonizar la película, debuta como directora y productora.
Un proyecto íntimo atravesado por el duelo, los vínculos y las cuentas pendientes, que tuvo su estreno previo en cines el pasado 12 de diciembre. Una historia para reflexionar, conmoverse y dejarse atravesar por las complejidades del amor familiar.
De qué se trata Goodbye June
La trama gira en torno a una familia que se ve obligada a reunirse, cuando la salud de la madre empeora de manera inesperada, justo en los días previos a la Navidad. Cuatro hermanos regresan a la casa familiar y, en ese reencuentro forzado, afloran viejos conflictos, reproches silenciados y afectos que nunca encontraron la forma de decirse.
June, interpretada por Helen Mirren, es una mujer lúcida y de fuerte carácter que decide afrontar su enfermedad y su despedida bajo sus propias reglas. Su determinación sacude a sus hijos, quienes arrastran historias inconclusas y una relación tensa con su padre. La convivencia se convierte en un espacio donde conviven discusiones, momentos de ternura y una profunda carga emocional.
Tráiler de Goodbye June, disponible en Netflix
Reparto de Goodbye June
Helen Mirren
Kate Winslet
Toni Colette
Andrea Riseborough
Timothy Spall
Johnny Flynn
Stephen Merchant
Fisayo Akinade
