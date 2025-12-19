Monotributo: lo que ARCA recomienda considerar antes de la recategorización de 2026

Un paso obligatorio para quienes hayan superado los límites de facturación de su categoría.

La recategorización del monotributo vuelve a ubicarse en el centro de la agenda fiscal de los pequeños contribuyentes. Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordaron que se trata de un trámite obligatorio para quienes, en los últimos 12 meses, hayan superado los límites de facturación de su categoría o modificado alguno de los parámetros del régimen simplificado.

El organismo aclaró que no todos están alcanzados por la obligación : quienes aún no hayan cumplido seis meses desde su inscripción en el monotributo quedan exceptuados. Sin embargo, para el resto, revisar la situación fiscal antes del inicio de 2026 resulta clave para evitar inconsistencias, ajustes retroactivos y posibles sanciones.

ARCA estableció para 2026 dos períodos fijos de recategorización. El primero tendrá lugar entre los últimos días de enero y los primeros de febrero, mientras que el segundo se realizará durante el mes de agosto . En ambas instancias, los contribuyentes deberán analizar si su actividad se mantiene dentro de la categoría vigente o si corresponde un cambio.

Estas fechas permiten adecuar la categoría fiscal a la evolución real de los ingresos y demás variables del régimen. El objetivo es evitar desfasajes entre lo declarado y lo efectivamente facturado , una diferencia que puede impactar tanto en la carga tributaria mensual como en los aportes previsionales y la cobertura de obra social.

Desde ARCA advirtieron que omitir la recategorización cuando corresponde, puede derivar en sanciones económicas . En esos casos, el organismo puede aplicar multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y del aporte previsional de la categoría real, además de realizar liquidaciones retroactivas por los montos no declarados.

El trámite se realiza de manera exclusivamente online a través del portal del Monotributo. Para completarlo, el contribuyente debe ingresar con CUIT y clave fiscal, seleccionar la opción “Recategorizarme”, verificar los datos registrados y actualizar los parámetros exigidos: ingresos brutos, superficie afectada, energía consumida y alquileres. Al finalizar, el sistema emite el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

ARCA: cómo impacta el IPC en los nuevos topes de facturación del Monotributo

Las escalas del monotributo vigentes fueron actualizadas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y determinan los límites anuales de facturación por categoría. Los topes van desde los $8.992.597,87 de la Categoría A hasta los $94.805.682,90 de la Categoría K, pasando por valores intermedios como $22.934.610,05 en la D o $40.431.835,35 en la G.

En paralelo, los montos mensuales a pagar en diciembre incluyen impuesto integrado, aporte previsional y obra social. Las cuotas parten de $37.085,74 en la Categoría A y llegan hasta $1.208.890,60 en la Categoría K para servicios, con valores diferenciados para comercio.