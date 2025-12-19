El comunicado de ARCA tras la filtración de datos: qué pasó con la información de los contribuyentes

El reciente hackeo y filtración que involucró a millones de argentinos encendió las alarmas sobre la seguridad de la información personal en el país. Según reportes del sitio Daily Dark Web, habrían sido expuestas bases de datos diversos organismos y empresas, incluyendo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Sin embargo, la entidad tributaria que reemplazó a AFIP en 2023 emitió un comunicado oficial asegurando que sus sistemas no fueron vulnerados y que los detalles sensible de los contribuyentes permanecen protegidos.
Especialistas en seguridad informática alertaron sobre un episodio de filtración masiva que podría considerarse el mayor de la historia del país.
El sitio Daily Dark Web fue quien compartió la noticia el jueves 18 de diciembre, contando que la persona que publicó lo ocurrido afirmó que su intención era exponer al dueño de "Work Management", una compañía antes llamada "SudamericaData", y que según denuncian habría trabajado "para fuerzas policiales".
Javier Smaldone, administrador de sistemas y programador, dio a conocer la publicación original y explicar el hecho en su cuenta oficial de X (@mis2centavos).
El usuario comenzó escribiendo: “Filtran datos de la empresa trucha SudamericaData (que fue cerrada en 2023 pero siguió operando):
- “Bases de datos ANSES (emails, teléfonos, SALARIOS y EMPLEADORES, más de 176.000.000 de registros)”.
- "Bases de datos de teléfonos celulares (Claro, Movistar y Personal, más de 100.000.000 de registros)”.
- “Base de datos de ARCA (más de 60.000.000 de registros)”.
- “Base de datos de la DNRPA (más de 75.000.000 de registros)”.
- “Bases de datos de jubilados y beneficiarios de subsidios estatales”.
La información comprometida incluiría registros de salarios, empleadores, números de teléfono y vehículos asociados a ciudadanos, provenientes de bases gestionadas por empresas privadas que prestaban servicios a organismos estatales.
El mensaje tranquilizador de ARCA
Frente a la preocupación de los contribuyentes, ARCA emitió un comunicado oficial en el que desmiente que se haya producido un acceso no autorizado a sus sistemas.
La agencia aclaró que no detectaron "ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes". Y que, la información involucrada en los reportes publicados no corresponde a datos confidenciales ni protegidos por secreto fiscal.
Además, con el fin de tranquilizar sus usuarios, subrayó que el organismo "monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información".
