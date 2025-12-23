Cambios en el mercado de yerba mate: el Gobierno eliminó importantes controles de calidad + Seguir en









La medida promulgada en el Boletín Oficial derogó la Resolución 15/2003, que imponía penalidad por exceso de palo en la yerba elaborada, presencia de contaminantes, incumplimientos del Código Alimentario Argentino, prácticas prohibidas en la cosecha, deficiencias de higiene y seguridad.

Nuevas desregulaciones a la producción de yerba.

El Gobierno anunció este martes importantes cambios dentro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) a partir de la Resolución 146/2025, aprobada por el Directorio del organismo y publicada en el Boletín Oficial, que derogó y modificó una serie de normas centrales que regulaban la actividad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A partir de esta medida, dejaron sin efecto tres resoluciones clave, se modificó el régimen sancionatorio vinculado a las declaraciones juradas y quedó ratificado que el rol del INYM debe limitarse al control de calidad, la trazabilidad y la salubridad del producto, sin intervenir en la formación de precios ni en la libre iniciativa privada.

Este último punto había quedado establecido en el Decreto 812/2025, que le quitó la posibilidad al organismo de establecer el valor de la materia prima que perciben los productores. Aquella medida, promulgada el mes pasado, modificó el marco vigente desde 2002 -que regulaba las funciones y atribuciones del organismo- y estableció que el instituto no podrá adoptar medidas que afecten precios, competencia u oferta y demanda.

Hasta entonces, esa norma establecía que el INYM debía adoptar medidas para “facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda”. Con el cambio aprobado, el organismo quedó impedido de dictar normas o adoptar intervenciones que alteren los precios de mercado, limiten la competencia, generen barreras de entrada o interfieran en la libre interacción entre productores y comercializadores.

Desregulación a la producción de yerba: eliminaron importantes controles de calidad Una de las resoluciones eliminadas este martes fue la 15/2003, que imponía estándares de calidad mediante sanciones a quienes los incumplieran. La norma imponía penalidad por exceso de palo en la yerba elaborada, presencia de contaminantes, incumplimientos del Código Alimentario Argentino, prácticas prohibidas en la cosecha, deficiencias de higiene y seguridad, exceso de semillas o materiales extraños, y fallas en la secanza, el estacionamiento y el control de humedad, entre otros puntos.

También sancionaba la tenencia y reprocesamiento del palo, considerado subproducto no apto para consumo, la presencia de animales o plagas en las plantas y la falta de condiciones sanitarias durante la cosecha y el transporte. Con su derogación, los productores de yerba mate destinada al consumo ya no estarán obligados a cumplir esos estándares específicos en el proceso de elaboración.