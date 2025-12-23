Temporal en el AMBA: las imágenes de la fuerte tormenta que azotó la ciudad

El oeste del AMBA concentra los fenómenos más severos, con lluvias estacionarias, ráfagas y granizo. En algunos distritos cayeron hasta 80 milímetros en minutos.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta durante la tarde de este martes un escenario de tormentas fuertes , con lluvias intensas , ráfagas y ocasional caída de granizo , un fenómeno típico de masas de aire combinadas con la brisa del río , que afecta con mayor fuerza al sector oeste de la región.

El fenómeno impacta principalmente en el oeste del AMBA , donde las tormentas tienden a desplazarse poco, con una dirección predominante entre oeste-noroeste y este-sureste , lo que favorece la acumulación rápida de agua en cortos períodos de tiempo.

Los municipios más afectados son San Martín , Tres de Febrero y Vicente López , donde se registraron tormentas estacionarias y diluvios puntuales que dejaron cerca de 80 milímetros de lluvia en apenas minutos , generando anegamientos y complicaciones en la circulación.

De acuerdo con un aviso a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la situación incluye la probabilidad de precipitaciones intensas , ráfagas y episodios de granizo en el este de la provincia de Buenos Aires . El organismo advirtió que estos eventos pueden darse en intervalos breves , pero con acumulados significativos , lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas .

El SMN informó además que para la noche del miércoles rige una alerta amarilla por tormentas , aunque aclaró que el contexto atmosférico presenta un alto grado de incertidumbre en cuanto a la intensidad y el horario preciso de los fenómenos. Según el organismo, “no hay certeza absoluta de dichos alertas, pero varios modelos coinciden en la probabilidad de algunas lluvias”.

Una de las postales más llamativas se registró en uno de los shoppings más conocidos de la zona norte del AMBA, que resultó inundado a raíz de las fuertes tormentas. La situación generó preocupación adicional debido a que durante la noche de este martes estaba prevista la “Noche de los Shoppings”, evento sobre el cual aún no se informaron medidas oficiales ni eventuales suspensiones.

Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó seguir atentamente las actualizaciones y mantenerse informado ante posibles cambios en la localización y severidad de las tormentas, que suelen desplazarse lentamente y provocar lluvias intensas y localizadas en el AMBA y zonas cercanas.

Una de las imágenes más fuertes llegó en la Panamericana, donde autos quedaron bajo el agua a la altura de Márquez. Además, producto de la lluvia, se produjo un colapso en el tránsito.

Cómo seguirá el tiempo esta semana

De cara al miércoles 24, Nochebuena, el SMN no descarta la continuidad de la inestabilidad. El pronóstico prevé cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, con probabilidad de chaparrones por la tarde y lluvias aisladas por la noche. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima estimada de 22 grados y una máxima de 33.

Para el jueves 25 de diciembre, el organismo anticipa una mejora en las condiciones del tiempo. Se espera una jornada sin precipitaciones en la Ciudad y el conurbano, con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 20 y 29 grados.

En tanto, el viernes, cierre de la semana de Navidad, se presentaría con cielo entre algo y parcialmente nublado y un nuevo repunte del calor. De acuerdo con el SMN, la temperatura mínima rondará los 21 grados, mientras que la máxima podría ubicarse cerca de los 32.