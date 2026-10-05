El glaciar Perito Moreno registró un retroceso récord: casi un kilómetro en 100 días

El frente del glaciar se alejó unos 910 metros de la península de Magallanes y superó el récord histórico registrado en 1899. Los especialistas advierten que la aceleración podría continuar si el hielo no encuentra un nuevo punto de apoyo natural.

El Perito Moreno había sido durante años una excepción dentro del retroceso general de los glaciares patagónicos.

El glaciar Perito Moreno , uno de los principales atractivos turísticos de la Argentina y emblema mundial de los hielos patagónicos, registró un retroceso récord: se alejó unos 910 metros de la península de Magallanes en apenas 100 días . La marca supera el antecedente de 1899, cuando el frente del glaciar había retrocedido 750 metros.

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El fenómeno fue detectado a partir del monitoreo que realizan Glaciarium y la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. Luciano Bernacchi, uno de los directores de Glaciarium, explicó que la aceleración podría continuar y que está relacionada con la pérdida de contacto del glaciar con una formación rocosa subacuática que funcionaba como punto de apoyo natural.

El Perito Moreno había sido durante años una excepción dentro del retroceso general de los glaciares patagónicos. Entre 1999 y 2013, la posición de su frente varió menos de 50 metros. Sin embargo, desde 2018 el retroceso comenzó a hacerse más evidente y en los últimos meses se aceleró de manera inédita.

El cambio estaría vinculado con una morena, una acumulación de rocas empujadas históricamente por el propio glaciar, ubicada en el fondo del lago Argentino. En esa zona, el lago alcanza unos 160 metros de profundidad, pero sobre esa formación rocosa el fondo se eleva hasta alrededor de 60 metros.

Ese relieve funcionaba como una suerte de apoyo natural para el hielo. Al perder contacto con esa base, el frente del glaciar quedó más expuesto al desprendimiento y al retroceso.

El cambio estaría vinculado con una morena, una acumulación de rocas empujadas históricamente por el propio glaciar, ubicada en el fondo del lago Argentino.

“Cuando se empezó a achicar, se pudo encontrar en el fondo del lago una morena, que es como una montaña de rocas que el glaciar ha empujado”, explicó Bernacchi. Según el especialista, si el hielo no encuentra otro punto de apoyo, “es de esperar que en los próximos años el glaciar siga en un retroceso muy marcado”.

Más superficie perdida

El monitoreo con drones comenzó en mayo de 2025 y permitió medir con mayor precisión la evolución del frente glaciario. Entre el 24 de febrero y el 4 de junio de este año, el Perito Moreno perdió 0,65 kilómetros cuadrados de superficie.

Esa caída se suma a los 0,81 kilómetros cuadrados perdidos durante el verano austral 2025-2026. En total, la pérdida acumulada en ese período alcanzó 1,46 kilómetros cuadrados.

Los especialistas remarcan que el fenómeno no responde a una única causa. En glaciares que terminan en cuerpos de agua, como el Perito Moreno, influyen tanto las condiciones climáticas como la profundidad del lago y la forma del lecho rocoso.

“El retroceso de los glaciares que terminan en el agua responde no solo a la variable climática sino que también influye la profundidad del agua y la forma del lecho rocoso. Es un conjunto de situaciones topográficas y climáticas”, sostuvo Bernacchi.

Estudios recientes estiman que la tasa de descenso de la superficie frontal pasó de 0,34 metros anuales entre 2000 y 2019 a 5,5 metros por año entre 2019 y 2024.

Un cambio frente a décadas de estabilidad

La aceleración actual contrasta con la estabilidad que durante años distinguió al Perito Moreno frente a otros glaciares de la Patagonia. Esa particularidad lo convirtió en un caso seguido de cerca por científicos, operadores turísticos y autoridades ambientales.

Estudios recientes estiman que la tasa de descenso de la superficie frontal pasó de 0,34 metros anuales entre 2000 y 2019 a 5,5 metros por año entre 2019 y 2024.

El salto en la velocidad del retroceso abre interrogantes sobre la evolución del glaciar en los próximos años. La clave será si el frente vuelve a apoyarse sobre alguna formación del fondo del lago o si continúa perdiendo masa sin encontrar una nueva base de estabilización.

La reforma de la Ley de Glaciares

El retroceso del Perito Moreno se da en paralelo al debate por la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada en abril por el Congreso e impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

La nueva normativa otorga a las provincias mayor capacidad para definir zonas periglaciales donde podrían autorizarse actividades productivas, entre ellas proyectos mineros. Ese cambio generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, demandas colectivas, amparos judiciales y protestas por el alcance de la protección sobre áreas vinculadas al agua.

El debate tiene especial impacto en provincias cordilleranas, donde conviven recursos hídricos estratégicos, actividad turística, proyectos mineros e infraestructura asociada a nuevas inversiones.

Un ícono turístico bajo monitoreo

El Perito Moreno recibe entre 500.000 y 700.000 turistas por año. Está ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, y es uno de los paisajes más reconocidos de la Patagonia argentina.

Su evolución será seguida con nuevos relevamientos mediante drones y observaciones periódicas desde el Parque Nacional. El próximo punto de atención será si el frente logra estabilizarse sobre otra formación subacuática o si continúa el proceso de retroceso acelerado registrado en los últimos meses.