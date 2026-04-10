Francia evalúa cambios en el feriado del 1° de mayo y crece la tensión con sindicatos + Seguir en









Un proyecto para habilitar el trabajo en el Día del Trabajador genera rechazo en gremios y partidos de izquierda, que advierten sobre una posible pérdida de derechos históricos.

Eammanuel Macron, presidente de Francia

El tradicional carácter no laborable del 1° de mayo quedó en el centro de la discusión en Francia, luego de que sectores políticos impulsaran una reforma para flexibilizar su aplicación. La iniciativa busca permitir que empleados, principalmente del comercio de cercanía y espacios culturales, puedan trabajar ese día bajo ciertas condiciones.

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Actualmente, la legislación establece que el Día del Trabajador es feriado obligatorio y no laborable, con excepciones muy limitadas. Sin embargo, el nuevo proyecto propone habilitar la actividad bajo un esquema voluntario y con remuneración doble, lo que generó una inmediata reacción de rechazo.

El 1° de mayo, eje de un fuerte conflicto sindical en Francia Organizaciones como la CGT y la CFDT cuestionaron con dureza la propuesta. Referentes sindicales como Sophie Binet y Marylise Léon advirtieron que el supuesto carácter voluntario podría transformarse en una obligación implícita para los trabajadores, especialmente en sectores con menor poder de negociación.

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo Jean-Pierre Farandou defendió la iniciativa al señalar que no busca eliminar el feriado, sino adaptar el marco legal a nuevas dinámicas laborales. Según sus estimaciones, la reforma podría incorporar a más de 1,4 millones de trabajadores a la actividad durante esa jornada.

1200x655_francia_sindicatos Organizaciones como la CGT y la CFDT cuestionaron con dureza la propuesta. El proyecto ya avanzó en instancias parlamentarias, aunque en medio de una fuerte controversia política. Legisladores de centro y derecha respaldan el cambio, mientras que la izquierda lo considera un retroceso en materia de derechos laborales.

El 1° de mayo tiene una fuerte carga simbólica en Francia y en gran parte del mundo, ya que conmemora las luchas históricas por la jornada laboral de ocho horas. Por eso, cualquier intento de modificación no solo impacta en lo legal, sino también en el plano cultural y social.

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