El invento con visión nocturna e IA que transformará tus aventuras al aire libre + Seguir en









Este nuevo desarrollo abre la puerta a una experiencia distinta en la naturaleza y cambia totalmente la forma de explorar de noche.

Potenciada con Inteligencia Artificial, esta nueva herramienta va a cambiar las exploraciones en la naturaleza. Freepik

Para los más aventureros, salir de noche ya no implica depender solo de linternas o de tener una vista entrenada para ver en la oscuridad. En los últimos años, distintos inventos ampliaron las posibilidades de exploración nocturna, pero la mayoría se enfocó únicamente en mejorar la visibilidad.

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Ahora aparece una propuesta que suma una capa adicional para la exploración, ya que no solo permite observar, también interpreta lo que tenés enfrente. La clave de este dispositivo está en integrar herramientas que antes funcionaban por separado con sistemas inteligentes.

Binoculares Este invento va a cambiar la manera de explorar la naturaleza de noche. Gentileza - Kickstarter El invento que te da "superpoderes": los binoculares con IA que ven en la oscuridad total El desarrollo de la startup ScoPix propone una evolución dentro de la observación nocturna. Su modelo ScoPix Starlight-AI combina sensores sensibles a la luz con un sistema capaz de reconocer lo que aparece en la pantalla. A diferencia de los equipos tradicionales, que solo amplifican la imagen en condiciones de poca luz, este dispositivo analiza lo que detecta, identificando animales, objetos o puntos de referencia y mostrar sus datos relevantes.

El sistema trabaja con modelos entrenados a partir de grandes bases de imágenes. Gracias a eso, cuando detecta un elemento, ofrece detalles como el nombre o las características principales. Incluso incluye una función de audio que reproduce la información para seguir observando sin distraerse.

En términos técnicos, integra un sensor tipo Starlight junto a iluminación infrarroja en distintos niveles para lograr ver en escenarios donde la luz es casi inexistente, volviéndolo útil para hacer actividades como trekking o avistaje de fauna.

Además, cuenta con un zoom digital, enfoque manual y la posibilidad de registrar lo que se observa, ya que puede grabar videos en alta resolución y capturar fotos con buena definición. Binoculares Con forma de binoculares, este invento es el nuevo aliado de las expediciones en la naturaleza. Gentileza - Kickstarter Mucho más que una cámara: las funciones inteligentes de este dispositivo Uno de los puntos centrales de este dispositivo es la identificación automática. Cuando el sistema reconoce un elemento, despliega toda la información que ayude a entender mejor el entorno, perfecto para quienes quieren aprender durante sus recorridos. También incorpora un almacenamiento interno, con opción de ampliarlo mediante una memoria externa. Esto es excelente para guardar todos los registros que se hagan durante la expedición, sin tener que depender de otros dispositivos. De la mano con esta función, la batería ofrece varias horas de uso continuo. El diseño mantiene el formato clásico de los binoculares para lograr que su uso sea mucho más fácil. Además, se puede montar en un trípode, cuenta con protección frente a polvo y contra salpicaduras, volviéndolo mucho más flexible y adaptable a cualquier situación. El dispositivo se presentó a través de una campaña de financiamiento colectivo, algo que eligen muchas startups para validar sus productos, donde generó interés por su enfoque distinto.

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