Caso Ángel: detuvieron a la madre del menor y a su pareja por presunto homicidio agravado

La Justicia investiga la muerte del niño y sospecha de agresiones previas. Ambos imputados serán indagados y enfrentan prisión perpetua.

La madre del niño y su pareja fueron arrestados tras el avance de la investigación.

La Justicia detuvo a la madre de Ángel y a su pareja en Comodoro Rivadavia por el presunto homicidio agravado del niño , en una causa que investiga las circunstancias de su muerte y busca determinar las responsabilidades de ambos imputados. La autopsia había revelado al menos 20 golpes en la cabeza del niño de cuatro años.

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En medio de la conmoción por el caso, Mariela Altamirano , madre del menor, y su pareja, Maicol González , fueron arrestados el domingo por la noche en un departamento ubicado en la calle San Martín , donde se encontraban alojados de manera temporal.

Ambos quedaron a disposición del fiscal Facundo Oribones, quien interviene en la investigación y los imputó como coautores de homicidio agravado por el vínculo , un delito que prevé la pena de prisión perpetua. La Justicia argumentó que existía riesgo de fuga, ya que el hombre podría trasladarse a Córdoba y la mujer a Misiones.

Los dos detenidos serán indagados el martes, en una instancia clave para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido en los días previos a la muerte del niño.

Según los investigadores, una de las hipótesis centrales indica que el padrastro, profesor de taekwondo , era quien ejercía agresiones físicas contra Ángel. En paralelo, la Justicia sospecha que la madre no solo estaba al tanto de la situación, sino que también podría haber participado en algunos de los ataques.

caso angel, comodoro rivadavia La investigación busca determinar el grado de responsabilidad de los acusados.

El caso tomó mayor gravedad tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia, que revelaron la presencia de lesiones internas en la cabeza del menor, lo que contradice la versión inicial brindada por la madre.

Contradicciones en el relato y antecedentes

Según el relato inicial de Altamirano, el niño se había descompensado mientras dormía, lo que habría provocado un paro cardiorrespiratorio el domingo 5 de abril. Sin embargo, los hallazgos forenses pusieron en duda esa explicación.

Además, se conoció que el menor, de nacionalidad paraguaya, había estado desaparecido durante 15 días antes de su fallecimiento, lo que suma interrogantes al caso.

El padre de la víctima, Luis López, denunció irregularidades en la tenencia y apuntó contra la madre. El niño había sido apartado de su hogar paterno el 4 de noviembre de 2025 por una decisión judicial que otorgó la custodia a Altamirano.

Cómo sigue la investigación

El fiscal Facundo Oribones continúa reuniendo pruebas para reconstruir qué ocurrió en las horas previas a la muerte del niño y determinar el grado de responsabilidad de los detenidos.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad y sigue en desarrollo, mientras la Justicia busca establecer si se trató de un homicidio en un contexto de violencia prolongada.