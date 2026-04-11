La noticia más esperada para los argentinos: el nuevo feriado para cortar semana en abril 2026 + Seguir en









Una fecha muy especial mantiene ansiosos a los habitantes de dos localidades, que se tomarán un respiro de su rutina en el cuarto mes del año.

En abril llega un feriado inesperado para miles de argentinos. Freepik

El calendario de feriados siempre tiene alguna sorpresa guardada y en abril hay dos localidades que podrán cortar semana. Aunque no se trata de un día festivo a nivel nacional, la fecha es muy importante en estos puntos del país, implicando un descanso en la actividad habitual.

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Este día fue decretado como jornada no laborable, por lo que quienes lo disfrutan pueden aprovechar para realizar una escapada, hacer alguna actividad que venían posponiendo, o simplemente descansar en casa. Pero detrás de esta fecha se encuentra la historia origen de distintas comunidades.

Descanso Feriados Freepik Freepik A qué se debe el feriado del 15 de abril de 2026 El 15 de abril de 2026 será día no laborable para empleados municipales y establecimientos educativos en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires debido a sus aniversarios fundacionales.

Uno de los casos es el de Esteban Agustín Gascón, un pueblo cuya fecha oficial de origen fue fijada en 1907 mediante un decreto posterior, ya que ese año marcó la inauguración de una estación ferroviaria que impulsó el crecimiento de la zona.

La estación llevó el nombre de un dirigente político del siglo XIX y fue la clave para el desarrollo local. A partir de ese momento, muchas familias, especialmente inmigrantes, empezaron a asentarse por la zona, lo que dio forma a la comunidad actual.

El otro caso es el de Arroyo Corto, que celebra su fundación en 1884. Esta localidad surgió gracias a la iniciativa de inmigrantes italianos que impulsaron su desarrollo inicial. Su nombre actual se fijó con la llegada del ferrocarril y cada aniversario incluye actividades culturales, actos oficiales y celebraciones en comunidad. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: 1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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