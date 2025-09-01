El feriado que llega antes del 10 de octubre 2025: ¿Cuándo es el descanso que habrá en septiembre?







El calendario de feriados de septiembre suma una fecha clave en Buenos Aires, con celebraciones patronales y fundacionales que atraen turismo local.

Celebraciones patronales y aniversarios fundacionales darán lugar a feriados locales el 9 de septiembre en distintas ciudades bonaerenses.

Los feriados en Argentina no sólo conmemoran y celebran fechas importantes para el país. También los trabajadores los utilizan para organizar escapadas, descansar o disfrutar de actividades en familia. Septiembre 2025 traerá nuevas oportunidades de pausa, y una de ellas ya genera expectativa porque permitirá a muchos planear un día con actividades culturales y turísticas.

El calendario oficial confirmó que el martes 9 de septiembre será feriado en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires. La medida responde a celebraciones históricas y patronales que cada año reafirman la identidad de sus comunidades.

Feriados agosto 15.jpg Septiembre trae nuevos feriados en la Provincia de Buenos Aires, ideales para una escapada corta entre celebraciones culturales y tradiciones locales.

Por qué es feriado el martes 9 de septiembre de 2025 El próximo 9 de septiembre no será un asueto nacional, sino una jornada especial con alcance local. Varias localidades bonaerenses tendrán su propio feriado por motivos fundacionales o fiestas patronales, lo que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de celebraciones únicas.

Entre los municipios alcanzados se destacan San Fernando, que conmemora su fiesta patronal, y localidades como Colonia El Toro y Colonia Seré en Carlos Tejedor, junto con El Triunfo en Lincoln, que celebran aniversarios fundacionales. Estos eventos refuerzan la importancia de la historia y la cultura en la vida comunitaria.

Durante ese fin de semana, las ciudades organizan ferias, espectáculos y actividades religiosas, convirtiéndose en polos de atracción tanto para residentes como para turistas. De esta forma, la fecha no solo tiene valor simbólico, sino que también impulsa el movimiento económico regional. Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

