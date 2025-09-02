Fin de semana largo en septiembre 2025: el feriado inesperado para aprovechar







Septiembre traerá uno de los feriados más esperados, ideal para planear un fin de semana largo con propuestas culturales, turismo y descanso.

En Argentina, los feriados se convierten en oportunidades para cortar la rutina y organizar escapadas. Septiembre 2025 trae varias fechas locales que generan entusiasmo, entre ellas una que se suma al calendario con posibilidad de armar un fin de semana largo ideal para disfrutar actividades culturales y recreativas.

La Provincia de Buenos Aires confirmó que el viernes 5 de septiembre será feriado en Colonia Seré, partido de Carlos Tejedor. Esta jornada especial se da por motivos fundacionales y marca una nueva ocasión para que vecinos y visitantes se reúnan en torno a la identidad local.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg De esta forma, el 5 de septiembre suma un nuevo capítulo al calendario de feriados locales. Aunque no tiene alcance nacional, sí representa una oportunidad para que Colonia Seré reafirme su historia y fortalezca los lazos de su comunidad.

A qué se debe el feriado el 5 de septiembre de 2025 El feriado del 5 de septiembre corresponde al aniversario fundacional de Colonia Seré, una localidad bonaerense con fuerte arraigo histórico. La fecha tiene un valor simbólico que trasciende lo administrativo, ya que pone en relieve la tradición y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Durante esa jornada se organizan desfiles, actividades escolares y eventos religiosos que convocan a toda la región. Estos festejos no solo refuerzan la identidad cultural, sino que también se transforman en un atractivo para quienes buscan conocer las costumbres del interior bonaerense.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

