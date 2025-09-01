Feriados 2025: confirmaron cuándo será el próximo fin de semana largo







El Decreto 614/25 publicado en el Boletín Oficial confirmó cuándo será el próximo fin de semana largo en el marco de la normativa que permite correr los feriados trasladables cuando caen en fin de semana.

Preparate para descansar: el feriado del 12 de Octubre finalmente será trasladado al viernes 10.

La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó el traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año coincidía con el domingo 12 de octubre, al viernes anterior, lo que genera un nuevo fin de semana largo en el calendario 2025. La decisión quedó plasmada en el Decreto 614/25 publicado este lunes en el Boletín Oficial, en el marco de la normativa que permite mover los feriados trasladables cuando caen en fin de semana.

La norma faculta a la autoridad de aplicación a modificar la fecha de acuerdo con criterios sociales y económicos, pudiendo pasarlos al lunes inmediato posterior o al viernes previo. En este caso, se definió anticiparlo al viernes 10 de octubre. El texto recordó que la Ley 27.399 establece al Día del Respeto a la Diversidad Cultural como feriado nacional trasladable, y que al caer domingo corresponde su reubicación.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes fundamentó la conveniencia de adelantar la fecha para potenciar la actividad turística y beneficiar a sectores vinculados como la gastronomía, el transporte y el comercio regional. “Es una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer la economía”, sostiene el decreto.

El Gobierno oficializó el traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10 para dinamizar el sector turístico local.

Feriados 2025: el ministro Scioli explicó los objetivos de la nueva normativa Durante la apertura de la feria Hotelga, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, destacó que la medida responde a pedidos de distintas jurisdicciones y busca adaptar el calendario a las necesidades actuales del sector. Entre las gestiones se mencionó el impulso de la subsecretaria de Turismo bonaerense, María Soledad Martínez, quien venía planteando la importancia de este fin de semana largo, y el acompañamiento de intendentes de destinos turísticos, entre ellos Gustavo Barrera, de Villa Gesell.

El jefe comunal celebró la decisión y afirmó: “Lo logramos. El secretario de Turismo de Nación confirmó lo que reclamábamos: que el 12 de Octubre sea fin de semana largo”. Para el sector, la modificación representa una oportunidad para dinamizar los destinos en lo que resta del año. costa atlantica.jpg En particular, el traslado del feriado del 12 de octubre era solicitado por los intendentes de las Costa Atlántica de Buenos Aires, cuyos municipios se vieron afectados por la caída del turistmo interno. Pixabay El calendario nacional de feriados continuará luego con la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. En esa oportunidad, el viernes 21 de noviembre fue declarado no laborable con fines turísticos, seguido por el lunes 24, feriado nacional trasladado desde el 20 de noviembre, con el mismo objetivo de fomentar la actividad interna y favorecer la organización de eventos sociales, culturales y económicos.