Decretan feriado el lunes 1 de septiembre 2025 pero no será para todos







El calendario de feriados suma un nuevo asueto en septiembre, aunque será limitado a una localidad bonaerense con festejos patronales.

El 1 de septiembre se suma a la lista de feriados, pero solo algunos bonaerenses disfrutarán del descanso por celebraciones locales.

En Argentina, los feriados suelen generar gran expectativa porque permiten planificar escapadas y disfrutar de fines de semana largos. Ahora, el lunes 1 de septiembre se suma al calendario con una jornada de descanso especial que beneficiará a una parte de la población.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque no todos podrán disfrutar del asueto, la medida se da en un contexto en el que la gente busca aprovechar cualquier oportunidad para desconectarse de la rutina. Con la llegada de la primavera, el anuncio cobra aún más relevancia para quienes sueñan con una mini escapada.

Feriados Descanso En este marco, el feriado será obligatorio para el sector público y optativo para los trabajadores privados, siempre que los empleadores lo permitan.

A qué se debe el feriado el 1 de septiembre de 2025 El lunes 1 de septiembre no será un feriado de alcance nacional, sino un asueto específico para una localidad de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino, que celebra su aniversario fundacional y las tradicionales fiestas patronales.

Durante ese fin de semana, la localidad organiza diferentes actividades culturales, religiosas y gastronómicas, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y turistas. Estos festejos dan sentido al descanso extra que se suma al calendario en la región.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados