Feriado del 12 de octubre: 3 opciones cerca de CABA para hacer glamping

Confirmado el traslado del feriado del 12 de Octubre, ya es posible armar planes para disfrutar del fin de semana largo y el glamping es una excelente opción para los que les gusta el contacto con la naturaleza.

Este feriado del 12 de octubre será una gran oportunidad para disfrutar de los glampings cerca de CABA.

Finalmente y después de la incertumbre creada al respecto, el gobierno confirmó el traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10 con lo cual el calendario suma un nuevo fin de semana largo que, hasta el momento, no era esperado.

La medida no solo era esperada por aquellos que pueden disfrutar de un día de descanso extra, sino particularmente por los sectores de turismo local que se vieron puntualmente afectados por los cambios en la economía reciente que favorecieron el turismo hacia el exterior dejando sin chance a los locales. En paralelo, durante las vacaciones de invierno la nieve fue esquiva en muchos sitios por lo que el aluvión de extranjeros tampoco fue importante.

El feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural este año caía un domingo y si bien es trasladable, hasta hace poco, existía un gris respecto de qué se podía hacer con aquellos feriados de ese tipo que caían el fin de semana.

El decreto 614/2025 que oficializó el Poder Ejecutivo dispone que los feriados nacionales que coincidan con un fin de semana, se pueden trasladar al viernes anterior o al lunes siguiente. Esta medida y la toma de decisiones correspondiente será tarea de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

A pesar de la expectativa que genera, la medida no alcanza a los feriados que son inamovibles, que continuarán sin ser trasladados. Esta medida que anunció el gobierno de Javier Milei tiene un objetivo claro: tratar un gris que tiene la ley 27.399, que es la que dispone estos lineamientos, pero no tenía ninguna excepción sobre los feriados que caían en fin de semana.

El primer feriado trasladable que finalmente es corrido hacia el viernes previo en función de la nueva disposición el es del 12 de octubre fecha en que se conmemora Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Qué es el glamping y a dónde ir

Domos Park GLAMPING.jpg Con forma de domo o no, la experiencia del glamping permite el contacto directo con la naturaleza pero con las comodidades de los mejores hoteles. Domos Park

El glamping es una nueva tendencia que se está haciendo muy conocida, sobre todo para quienes viven en zonas urbanas con mucho ambiente de ciudad, ya que ofrece la oportunidad de acampar en medio de la naturaleza, pero con comodidades excelente. El deseo de salir de lo cotidiano caótico y conectar con la naturaleza, lejos de los ruidos de las grandes ciudades, es una modalidad de descanso que cada vez más personas buscan.

En Buenos Aires, esta modalidad se está volviendo muy popular y tiene varios lugares en los que uno puede aprovechar esta idea sin irse muy lejos. El término en sí es la combinación de glamour y camping, ya que incluye la oportunidad de una experiencia cercana a la naturaleza, pero sin perder las comodidades que brinda la ciudad. Conoce cuáles están cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tigre

Cerca de Buenos Aires, aproximadamente a 30 minutos en auto, la localidad de Tigre tiene la posibilidad de disfrutar del glamping.

Actividades como el paseo en canoa y descansar en hamacas paraguayas con bellos atardeceres y comer frente al río forman parte de la propuesta.

San Antonio de Areco

glamping domos cabañas tigre delta.jpg Cerca de Buenos Aires, también es posible de disfrutar de la experiencia del glamping y el fn de semana largo del feriado del 12 de octubre es una gran oportunidad de hacerlo. Glamping Domos Cabañas Tigre Delta

Un poco más alejado, aproximadamente a una hora de Capital Federal, la localidad de San Antonio de Areco ofrece la posibilidad de sumergirse de lleno en el glamping.

Esta zona gauchesca es ideal para reconectar con las raíces argentinas, ya que se la conoce como la cuna de la tradición gaucha. Vas a poder montar a caballo, recorrer sitios gauchescos y mirar el paisaje sofisticado de la región.

Costa Atlántica

Si tenés más días libres y podes viajar un poco más lejos, a cinco horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podes visitar la Costa Atlántica y vivir una experiencia de glamping fenomenal, con el mar de frente y el bosque dentro.

Esta oportunidad te va a permitir conocer las especies marinas de la región y desconectarte del caos de la ciudad, con un paisaje deslumbrante para disfrutar.