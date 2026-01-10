El Gobierno decretó un feriado en enero que podría salvarte la semana + Seguir en









Enero se hace largo y un corte a mitad de mes puede cambiarte el ánimo. Mirá qué feriados aparecen en el calendario y cómo te impactan.

Un día inesperado en enero puede ser la excusa perfecta para cortar la semana. Pixabay

Los feriados locales suelen pasar desapercibidos, pero pueden regalarte un respiro en pleno enero. En la Provincia de Buenos Aires, el calendario de días especiales abre la puerta a escapadas cortas, esas de 24 horas, que hoy se vuelven tendencia para descansar sin gastar de más.

En la lista de feriados locales con vigencia en enero de 2026 aparece una fecha que, para muchos, puede funcionar como “corte” de rutina. Si estabas esperando una excusa para bajar un cambio o acomodar trámites, este día te conviene tenerlo marcado.

Feriados con calor.jpeg Un calendario abierto en enero alcanza para detectar oportunidades: entre feriados y días puente, a veces el descanso aparece donde menos lo esperás. Pixabay A qué se debe el feriado del 15 de enero de 2026 Según el listado de feriados locales 2026 elaborado por Banco Provincia, el 15 de enero corresponde a la conmemoración del aniversario fundacional de Ranchos, localidad del partido de General Paz.

En la práctica, se trata de un feriado de alcance local: aplica en esa localidad y suele impactar en el ritmo de la zona, desde la atención al público hasta las actividades que se programan alrededor de la fecha. Para quienes viven allí o viajan por la región, también puede ser la oportunidad perfecta para “salvar” una semana pesada.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

