El Gobierno decretó un feriado en enero que podría salvarte la semana

Los feriados locales suelen pasar desapercibidos, pero pueden regalarte un respiro en pleno enero. En la Provincia de Buenos Aires, el calendario de días especiales abre la puerta a escapadas cortas, esas de 24 horas, que hoy se vuelven tendencia para descansar sin gastar de más.
En la lista de feriados locales con vigencia en enero de 2026 aparece una fecha que, para muchos, puede funcionar como “corte” de rutina. Si estabas esperando una excusa para bajar un cambio o acomodar trámites, este día te conviene tenerlo marcado.
A qué se debe el feriado del 15 de enero de 2026
Según el listado de feriados locales 2026 elaborado por Banco Provincia, el 15 de enero corresponde a la conmemoración del aniversario fundacional de Ranchos, localidad del partido de General Paz.
En la práctica, se trata de un feriado de alcance local: aplica en esa localidad y suele impactar en el ritmo de la zona, desde la atención al público hasta las actividades que se programan alrededor de la fecha. Para quienes viven allí o viajan por la región, también puede ser la oportunidad perfecta para “salvar” una semana pesada.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 se diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
