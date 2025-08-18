El Gobierno lanzó una mesa de coordinación para reforzar la seguridad en la frontera







La nueva instancia estará integrada en tres niveles jerárquicos y se trata de un trabajo en conjunto entre El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Nacional

Los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich conformarán el primer nivel de la mesa Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Nacional pusieron en marcha un nuevo plan de coordinación interministerial para planificar y supervisar las tareas conjuntas en zonas de seguridad de frontera.

A través de la Resolución Conjunta 68/2025, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial se creó la Mesa Conjunta de Coordinación, un ámbito permanente destinado a organizar el accionar complementario de las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Según la normativa, esta estructura busca "optimizar la vigilancia territorial, evitar la duplicación de esfuerzos y fortalecer la cooperación institucional" entre ambas carteras. La misma se basa en el artículo 17 del Decreto 1112/2024, que habilita a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo logístico y operativo en zonas de frontera, siempre bajo estricto cumplimiento del marco legal vigente, en especial las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.

Esta nueva instancia que busca mejorar los controles de las tareas en las zonas de seguridad de la frontera, estará integrada en tres niveles jerárquicos.

El primer nivel lo conforman los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, quienes también tendrán a su cargo la definición de las zonas de despliegue. Por su parte, el segundo nivel lo componen los titulares de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares de Defensa y de la Secretaría de Seguridad Nacional. Ambos compartirán la conducción de la mesa y convocarán a reuniones mensuales ordinarias, además de poder habilitar encuentros extraordinarios cuando lo consideren necesario. Por último el tercer nivel lo integrarán representantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

De esta manera, la mesa tendrá entre sus funciones la elaboración de planes anuales de despliegue, el trazado de lineamientos estratégicos, la definición de protocolos interinstitucionales, el monitoreo del cumplimiento de las tareas y la formulación de recomendaciones conjuntas. Además, también deberá producir informes semanales sobre el avance de los operativos, evaluar su eficacia y proponer mejoras sobre el uso de recursos y necesidades logísticas. resolucion boletin intervencion en zonas de frontera