El impresionante reloj de lujo que uso Lionel Messi

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino, compartió una historia en Instagram y todas las miradas fueron hacía el particular accesorio del astro. Un usuario en las redes reveló el valor del reloj.

Lionel Messi no es solo uno de los deportistas más talentosos de la historia. Luego de ganar el Mundial de Qatar de 2022 , el astro argentino se convirtió en una estrella de las redes sociales, al mostrar una faceta más relajada y compartir su vida personal con sus fanáticos.

Pronto, el valor de la reliquia sorprendió a todos: el reloj cuesta nada más y nada menos que u$s1.949.500. Rapidamente, las redes sociales hicieron eco del detalle; "Me encanta! Lo primero que hice fue hacer zoom para ver la marca"; "Una preciosura, nada más que agregar"; "¿Precio? ¿Haces envíos?", fueron algunos de los ocurrentes comentarios.

La marca Patek Philippe - ubicada en Ginebra, Suiza - es una de las más populares y reconocidas entre los aficionados de la relojería. Su modelo "Nautilus" fue relanzado en 2022 para celebrar la alianza con la firma joyera estadounidense Tiffany & Co y es uno de los más famosos de la marca.

"Nuestros valores no solo aseguran la perfección de nuestros relojes, sino también la consistencia con la que trabajamos desde la creación de Patek Philippe en 1839. Todo lo que hacemos se basa en la habilidad y la creatividad de nuestro equipo humano. Todos nuestros relojes son acabados a mano por especialistas que han perfeccionado su arte durante muchos años. explica la web oficial de Patek. En su tienda online, sus relojes se venden desde los u$s3800 hasta llegar a casi los dos millones de dólares que vale el modelo que utilizó Messi.

Messi: el nuevo influencer de la moda

No es la primera vez que Lionel Messi llama la atención en las redes por su look. Desde hace algunos años, las prendas y accesorios que utiliza el mejor futbolista del mundo causan furor entre sus fanáticos, quienes velozmente se lanzan a averiguar el origen del look.

A mediados de enero, el rosarino generó revuelo por las zapatillas Adidas que utilizó durante una entrevista. En esa ocasión, se trató de un modelo basado en Los Simpson, la icónica serie estadounidense.

zapatillas adidas messi simpsons.png

Las zapatillas - creadas por la marca de las tres tiras - cuentan con detalles de los personajes más queridos de la serie animada. Por el momento, las mismas no están disponibles en la Argentina y quién quiera conseguirlas comprándolas en el exterior, tendrá que abonar entre 350 mil y 450 mil pesos, en función al cambio de la moneda.