El INAI extendió por seis meses el convenio con Salta para el relevamiento de comunidades originarias

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, reconduce el acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social salteño y autoriza el uso de más de $53 millones para finalizar tareas técnicas, jurídicas y catastrales pendientes.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aprobó una adenda al convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, que permitirá extender por seis meses las tareas de relevamiento territorial de comunidades indígenas en esa provincia. La decisión se formalizó a través de la Resolución 186/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El acuerdo, originalmente aprobado en 2023, contemplaba la realización de 110 relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales, en el marco de la Ley 26.160 y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan la identificación y protección de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios.

Según el texto oficial, el convenio se reconduce con un saldo de $53,4 millones, de los cuales $14,2 millones se destinarán al pago de honorarios y el resto a la ejecución de nuevas actividades conjuntas entre el INAI y la provincia, orientadas a atender situaciones judiciales y extrajudiciales vinculadas con los derechos territoriales de las comunidades.

El organismo, encabezado por Claudio Bernardo Avruj, destacó que la continuidad del programa busca garantizar la protección efectiva de la propiedad y posesión comunitaria, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional en materia de derechos humanos y pueblos indígenas.