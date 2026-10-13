El IPS modifica la atención presencial en una localidad: qué oficina estará abierta y hasta cuándo

El organismo previsional informó cambios temporales en una de sus sedes. Los beneficiarios tendrán otra dependencia habilitada para realizar consultas y gestiones.

Los Centros de Atención Previsional del IPS reciben consultas y gestiones vinculadas con jubilaciones y pensiones en distintos puntos de la provincia.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires anunció una modificación temporal en la atención al público en Junín. La medida afectará a uno de los Centros de Atención Previsional (CAP) durante dos semanas de octubre, aunque se mantendrá disponible otra oficina para quienes necesiten hacer trámites.

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La disposición comenzará a regir el martes 13 de octubre y se extenderá hasta el lunes 26 inclusive . Durante ese período, las personas que habitualmente concurren a la sede afectada deberán dirigirse a la otra dependencia que el organismo tiene en la ciudad para recibir atención presencial.

Según informó el IPS en su sitio oficial, el objetivo es garantizar la continuidad del servicio durante el cierre transitorio. La oficina ubicada en la calle Colón permanecerá operativa en su horario habitual, de lunes a viernes por la mañana. Instituto de Previsión Social

El IPS brinda atención a jubilados, pensionados y personas que necesitan realizar trámites relacionados con sus prestaciones previsionales.

El centro que suspenderá temporalmente la atención es el CAP ubicado en la calle Padre Ghio 421 , entre Coronel Dorrego y Coronel Bordes, en Junín. La interrupción del servicio se extenderá desde el martes 13 hasta el lunes 26 de octubre de 2026.

La medida no implica el cierre de todas las dependencias del organismo en la ciudad . El IPS confirmó que la segunda oficina, identificada como CAP Junín 2, seguirá atendiendo al público para que jubilados, pensionados y otras personas que necesiten realizar gestiones previsionales tengan una alternativa durante esas jornadas.

La sede de Padre Ghio retomará la atención habitual el martes 27 de octubre. Para quienes tenían previsto acercarse a esa dirección, la recomendación es tener en cuenta el cambio antes de salir de casa. De esa manera, podrán evitar un viaje innecesario y concurrir directamente a la dependencia que estará habilitada durante el período anunciado.

Dónde realizar los trámites del IPS en Junín entre el 13 y el 26 de octubre

Durante el cierre del CAP de la calle Padre Ghio, la atención se concentrará en el CAP Junín 2, ubicado en Colón 59, entre Belgrano y Lavalle. Esta dependencia funcionará como alternativa para quienes necesiten acercarse personalmente al IPS durante las dos semanas previstas. El organismo informó que estará en pleno funcionamiento y a disposición del público mientras permanezca cerrada la otra sede.

El organismo provincial cuenta con oficinas presenciales y canales de atención digital para orientar a sus beneficiarios. Magnific

Antes de concurrir, conviene revisar qué gestión se necesita realizar y consultar si requiere turno previo. El IPS cuenta con un sistema de turnos para distintas prestaciones y trámites previsionales, además de canales de consulta para orientar a los beneficiarios.

Los turnos y la información sobre las gestiones disponibles pueden consultarse en el sitio oficial del IPS bonaerense. Allí también se encuentra el acceso al sistema de turnos y a los servicios digitales del organismo. El cambio informado corresponde específicamente a la atención presencial en Junín. No se anunció una suspensión general de los servicios del Instituto de Previsión Social ni una modificación de las fechas de pago de haberes por este motivo.

Horarios, dirección exacta y vías de contacto del CAP Junín 2

Estos son los datos de la oficina que permanecerá habilitada durante el cierre temporal de la sede de Padre Ghio: