Detuvieron a siete activistas en el Congreso por protestas contra la ley de Glaciares

El operativo de la Policía de la Ciudad fue cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos. Allí se montó una escena que combinó despliegue de efectivos, bomberos y tensión.

Cerca de siete activistas de Greenpeace fueron detenidos en el Congreso por protestar contra la ley de Glaciares , en el marco de su votación en Senadores este miércoles. El operativo de la Policía de la Ciudad fue cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos , en una escena de despliegue de efectivos, bomberos y tensión.

El cronograma parlamentario tiene previsto que la norma se vote este miércoles cerca de las 15 horas. El Senado ya le había dado media sanción a la propuesta el pasado 26 de febrero y el proyecto cambia la ley 26.639, proponiendo redefinir el alcance de las zonas protegidas, al limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva.

Imágenes difundidas por C5N mostraron que dos manifestantes se subieron al monumento y desplegaron una bandera con consignas en rechazo a la iniciativa oficial. Mientras tanto, personal de bomberos trabajaba para hacerlos descender de la estructura.

En la base del monumento, permanentemente cerrado con rejas, otros siete activistas permanecían sentados en el suelo , rodeados por efectivos policiales. Todos vestían mamelucos naranjas y exhibían carteles con mensajes en defensa de los glaciares.

El episodio guarda similitudes con una protesta anterior registrada durante el tratamiento del proyecto en el Senado, cuando un grupo de ambientalistas logró ingresar a las escalinatas del Congreso y manifestarse mediante una performance que incluyó el uso de inodoros.

Desde Greenpeace sostienen una férrea defensa de la norma 26.639 y rechazan cualquier modificación que, según advierten, implique una flexibilización de la protección ambiental. La organización alerta que los cambios podrían favorecer a la industria minera y poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, en un contexto marcado por la crisis climática.

Ley de Glaciares: qué es el ambiente periglacial y cuál es su importancia

La ley de Glaciares en la Argentina espera ser aprobada esta semana, tras una solicitud del ala legisladora libertaria, y un punto que circuló es el del concepto de geoformas periglaciales, entendido anteriormente como ambiente periglacial. Este término remite a un rol clave en la conservación del agua ya que se trata de una de las zonas más importantes dentro del sistema de protección establecido por la norma.

En febrero pasado, la ley atravesó una adecuación con la incorporación de modificaciones de última hora al Dictamen OD 700, que redefine aspectos clave del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial. La iniciativa se aprobó en el Senado en general por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.

El texto reafirma que los glaciares y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para la recarga de cuencas y el abastecimiento de agua para consumo humano, producción agrícola, conservación de la biodiversidad, investigación científica y turismo.