El negocio de lavado de dinero del cuñado de "El Mencho" en la Argentina

Actualmente, Gerardo González Valencia cumple perpetua en EEUU. Sin embargo, antes vivió en Argentina y Uruguay.

Gerardo González Valencia, el cuñado de "El Mencho".

Este domingo, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido durante un operativo en Tapalpa, Jaliscol, en México. Debido a esto, se conoció la historia de una causa judicial iniciada en 2011 en la Justicia federal de Morón que muestra sus ramificaciones en Argentina, junto a otras personas.

El protagonista de la investigación, quien llegó a juicio oral el año pasado, se llama Gerardo González Valencia, cuñado de "Mencho" y segundo al mando de "Los Cuinis", brazo armado del cartel de Jalisco. Valencia se vino a radicar a Argentina con su esposa, Wendy Dalaith Amaral Arévalo, y sus tres hijos. Hoy, el mismo se encuentra condenado a perpetua en EEUU.

La primera avanzada del CJNG en el territorio argentino se descubrió en 2009 por un choque en Puerto Madero. Los mexicanos habían llegado en esa época a lavar dinero. Luego, se fueron de Argentina sin dejar rastro. Incluso, quien les compró el local que habían instalado en el barrio porteño nunca pudo pagarles porque no se los ubicaba.

De acuerdo al accidente de transito, “un oficial de Prefectura, que estaba de seguridad en el lugar, tuvo que intervenir y ahí se empezaron a pelear los tres mexicanos con el prefecto. Después, los mexicanos se fueron y el oficial tomó la patente del vehículo y le llamó la atención, porque ese vehículo estaba a nombre de una empresa recién creada en la zona oeste, cuyo presidente era una persona de muy escasos recursos”, explicó el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, en Radio Mitre.

Intervención de la Fiscalía Federal de Morón de Basso en el caso Dieron inicio a la intervención a la Fiscalía Federal de Morón de Basso, que comenzó a investigar y a seguir el camino de los mexicanos en el país. "Vimos que eran la avanzada de otros mexicanos porque empezaron a traer mucho dinero por transferencias bancarias hacia Argentina, millones de dólares“, afirmó el fiscal.

"En el año 2016 se comenzó a nombrar lo del cartel Jalisco Nueva Generación y empezamos a atar cabos y nos dimos cuenta de lo que había pasado con los mexicanos: era un grupo de personas vinculadas al jefe del cartel, parientes cercanos, que se dedicaban al negocio financiero del cartel, se llamaban ´Los Cuinis´", detalló Basso. Según fiscal, el principal involucrado era Gerardo González Valencia. "El dinero del caso está secuestrado y hay dos personas en juicio oral. Uno fue el testaferro, que era taxista, y también otro argentino de apellido Calvete que vivió en Guadalajara junto con ellos, y es el que les armó todo el sistema de mercadeo acá“, explicó. De ese modo, dos argentinos quedaron imputados en la causa, ya que González Valencia, que también está acusado, quedó condenado en EEUU y los mexicanos que vinieron de avanzada volvieron a su país y nunca pudieron extraditarlos.