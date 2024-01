El padre de Tomás Tello habló del crimen y advirtió: "Quiero Justicia, porque si no la voy a hacer yo"

Además, el padre de la víctima cuestionó la seguridad en esa localidad: "Si usted va a organizar o va a haber un evento de más de 2.000 personas, casi todas alcoholizadas, en el medio del centro de Santa Teresita ¿va poner a diez policías para 2.000 personas?".

"Esto empezó a las cuatro y media de la mañana y a mi hijo me lo mataron a las siete. A las seis de la mañana llamaron por teléfono viendo la pelea, me lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos y a puñaladas y nunca fue la policía, nunca", manifestó el padre de Tomás.

Finalmente, el hombre reclamó Justicia y advirtió que de no haberla, la buscará por sus propios medios: "Que se haga justica. Yo me fui de Santa Teresita y estoy en la casa de mi novia, que es la única que me tranquiliza, y no quiero hacer nada. Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo"

"Cuiden a sus hijos porque de un segundo para el otro no lo tienen más", concluyó. Por el crimen, hay nueve personas detenidas, entre ellas dos menores de edad. Uno de los agresores fue identificado como Damián Kopenian, de 21 años, quien sería el autor material del asesinato.

tomas.mp4 Las imágenes del brutal ataque a Tomás Tello.

Crimen de Tomás Tello: los resultados de la autopsia

Según los detalles de la autopsia, el joven de 18 años sufrió una herida " punzocortante" ya que recibió una puñalada en el medio del pecho "directamente dirigida a la línea media del tórax", indicó.

Lo cierto, es que los médicos no pudieron salvar a Tello debido a la gravedad de la herida. "Fue tan profunda que generó una laceración de la aurícula derecha del corazón, provocó un taponamiento cardíaco, una hemorragia, un shock hipoglémico que le generó una muerte en muy pocos minutos", detalló.