El país con uno de los sueldos más altos de Europa busca argentinos

El sueldo promedio es de u$s 6.000 al mes en Islandia

Según el Average Salary Survey, el sueldo promedio anual es de aproximadamente u$s 60.000, lo que equivale a unos u$s 5.000 mensuales. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reporta una cifra ligeramente superior, situándolo en u$s 73.000 anuales, es decir, alrededor de u$s 6.083 al mes.