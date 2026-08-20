Quién es Hui Ka Yan, el magnate fundador de Evergrande que pasó de ser el hombre más rico de Asia a ser condenado a cadena perpetua

Construyó un imperio inmobiliario a fuerza de deuda y expansión hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de Asia. Hoy cumple una condena a perpetua.

Hui Ka Yan pasó de construir el gigante inmobiliario Evergrande a ser condenado a cadena perpetua por un tribunal de Shenzhen.

Hui Ka Yan, también conocido como Xu Jiayin, pasó de trabajar como técnico en una fábrica siderúrgica a convertirse en el fundador de Evergrande y uno de los empresarios más poderosos de China. Su historia quedó marcada por un ascenso meteórico, una fortuna de miles de millones de dólares y el posterior colapso del imperio inmobiliario que construyó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hui nació en 1958 en la provincia de Henan , en una zona rural, y fue criado por su abuela. Después de terminar sus estudios universitarios en Wuhan, comenzó a trabajar en una fábrica de acero, donde se desempeñó durante una década como técnico.

Su salto al mundo inmobiliario llegó en la década de 1990. En 1996 fundó Evergrande en Guangzhou y comenzó a desarrollar viviendas de bajo precio. La compañía creció rápidamente gracias a una estrategia basada en préstamos, adquisición de terrenos y construcción de nuevos proyectos.

El modelo convirtió a Evergrande en uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de China. La empresa llegó a construir más de mil proyectos habitacionales en distintas partes del país y alcanzó ventas anuales cercanas a los 700.000 millones de yuanes en 2020.

El crecimiento de Evergrande transformó a Hui en un multimillonario. En 2017 alcanzó una fortuna estimada en u$s45.300 millones , según Forbes, y se convirtió en el hombre más rico de Asia. Durante los años de expansión, además, recibió miles de millones de dólares en dividendos de la compañía.

El empresario llegó a convertirse en el hombre más rico de Asia gracias al crecimiento de Evergrande y su expansión inmobiliaria.

Su influencia también excedió al sector inmobiliario. Evergrande incursionó en el fútbol y los automóviles eléctricos, mientras Hui construía vínculos con empresarios de Hong Kong y participaba en círculos financieros de alto nivel.

El empresario también desarrolló una relación cercana con las instituciones políticas y económicas de China. En 2021 fue invitado a las celebraciones por el centenario del Partido Comunista Chino en Pekín, en un momento en el que Evergrande ya enfrentaba una creciente presión financiera.

El imperio que se convirtió en una montaña de deudas

El crecimiento de Evergrande tuvo como contracara una expansión financiada con enormes niveles de endeudamiento. La compañía tomaba préstamos para comprar terrenos y desarrollar proyectos, mientras buscaba mantener una rápida rotación de sus viviendas.

La estrategia comenzó a mostrar sus límites cuando las autoridades chinas endurecieron las medidas contra el excesivo endeudamiento del sector inmobiliario. Evergrande terminó incumpliendo sus obligaciones de deuda en 2021 y acumuló pasivos superiores a u$s300.000 millones, en un derrumbe que contribuyó a profundizar la crisis inmobiliaria china.

La fortuna de Hui también se desplomó. De los u$s45.300 millones que llegó a acumular, pasó a unos u$s3.000 millones en 2023, según Forbes. En 2024, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande después de años de incumplimientos.

Hui Ka Yan fue detenido durante tres años antes de declararse culpable de ocho cargos vinculados con el manejo de fondos.

Del multimillonario a la cadena perpetua

Hui fue detenido y permaneció bajo custodia durante tres años. En abril de 2026 se declaró culpable de ocho cargos, entre ellos malversación de fondos, fraude en la recaudación de fondos y apropiación indebida de depósitos públicos.

Este jueves, un tribunal de Shenzhen lo condenó a cadena perpetua y ordenó la confiscación de todos sus bienes personales. Evergrande y su principal filial inmobiliaria también recibieron millonarias multas.

La condena cerró de manera abrupta la trayectoria de un empresario que llegó a representar el auge del mercado inmobiliario chino. Hui Ka Yan pasó de construir una de las mayores compañías del país y ocupar el primer lugar entre las fortunas asiáticas a convertirse en el rostro de uno de los mayores colapsos empresariales de China.