El pingüino emperador en grave peligro por el ahogamiento masivo de sus polluelos + Seguir en









La escasez de hielo marino en la Antártida alcanza mínimos históricos y provoca efectos devastadores en la especie que todavía carecen de plumaje impermeable.

La Conservación de la Naturaleza (UICN) declaró oficialmente al pingüino emperador en peligro de extinción.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) otorgó el estatus de peligro de extinción al pingüino emperador, como consecuencia de la pérdida masiva de ejemplares jóvenes por el retroceso del hielo en la Antártida.

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Desde 2016, los niveles mínimos de hielo marino en la Antártida amenazan el refugio de nueve meses que el pingüino emperador necesita para criar a sus polluelos y mudar su plumaje. El deshielo temprano causado por el calentamiento global provoca que colonias completas caigan al agua antes de que las crías sean impermeables. Es ahí cuando los ejemplares jóvenes mueren ahogados o mueren congelados tras el contacto con el agua gélida.

La UICN proyecta que la población del pingüino emperador caerá un 50 % para la década de 2080 a raíz del deshielo marino. Actualmente se contabilizan unos 595.000 adultos, una cifra que refleja un declive del 10 % ocurrido apenas entre los años 2009 y 2018.

También, desde el año 2000, el número de focas peleteras antárticas cayó a la mitad debido a que la crisis climática ha diezmado sus reservas de kril. Debido a esta alarmante evaluación, la especie ha dejado de considerarse fuera de peligro para ser catalogada como especie en peligro de extinción en la última revisión de la Lista Roja de Especies Amenazadas.

pinguino emperador-antartida.jpg La UICN proyecta que la población del pingüino emperador caerá un 50 % para la década de 2080 a raíz del deshielo marino. Pixabay Qué dicen los expertos Martin Harper, director ejecutivo de BirdLife International, organización que coordinó la evaluación de la UICN, compartió unas palabras durante una conferencia: "La inclusión del pingüino emperador en la lista de especies en peligro de extinción es una clara advertencia: el cambio climático está acelerando la crisis de extinción ante nuestros ojos".

A su vez, el ecólogo marino Dr. Philip Trathan, quien participó en el análisis de la lista roja del pingüino emperador, afirmó: “El cambio climático antropogénico representa la amenaza más significativa. El deshielo prematuro ya está afectando a las colonias alrededor de la Antártida, y los cambios posteriores en el hielo marino seguirán afectando su hábitat de reproducción, alimentación y muda". "Los pingüinos emperador son una especie centinela que nos informa sobre nuestro mundo cambiante y sobre la eficacia con la que controlamos las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”, agregó. De esta manera, la implementación inmediata de medidas de protección es el único camino para garantizar la supervivencia de esta especie.

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