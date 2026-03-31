Qué se celebra cada día de Semana Santa: fechas claves, qué significan y las misas de cada día + Seguir en









Día por día, el sentido de esta celebración religiosa y el cronograma de ceremonias en uno de los principales centros de fe del país.

La religión cristiana conmemora distintos hechos en cada día de Semana Santa.

La Semana Santa 2026 se celebrará entre fines de marzo y comienzos de abril, con su punto central en el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), jornadas que en Argentina también son feriados. Se trata de uno de los momentos más relevantes del calendario cristiano, atravesado por rituales, peregrinaciones y encuentros familiares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante estos días, la Iglesia conmemora los últimos momentos de la vida de Jesús: desde su entrada en Jerusalén hasta su crucifixión y posterior resurrección. Más allá del componente religioso, también hay prácticas culturales que se repiten año a año, desde las comidas sin carne hasta las visitas a templos.

En ese marco, muchos fieles buscan reconectar con el sentido original de cada jornada. Y aunque el esquema general es conocido, hay detalles que suelen pasar de largo o que varían según la tradición local. En Argentina, uno de los puntos más convocantes es Basílica de Luján, donde miles de personas participan de celebraciones especiales.

Feriados semana santa.jpg Semana Santa: qué se celebra cada día La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es habitual que en las iglesias se bendigan ramas de olivo o palma, que los fieles luego conservan como símbolo de protección.

El Lunes, Martes y Miércoles Santo funcionan como días de preparación. No tienen un rito tan masivo como los siguientes, pero en la liturgia se repasan episodios previos a la pasión. Es una etapa más introspectiva, donde baja un poco el ritmo, aunque no se detiene.

funcionan como días de preparación. No tienen un rito tan masivo como los siguientes, pero en la liturgia se repasan episodios previos a la pasión. Es una etapa más introspectiva, donde baja un poco el ritmo, aunque no se detiene. El Jueves Santo marca el inicio del llamado Triduo Pascual . Se conmemora la Última Cena , momento en el que Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos. En muchas parroquias se realiza el lavado de pies, un gesto cargado de simbolismo que representa servicio y humildad.

marca el inicio del llamado . Se conmemora la , momento en el que Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos. En muchas parroquias se realiza el lavado de pies, un gesto cargado de simbolismo que representa servicio y humildad. El Viernes Santo es uno de los días más intensos: se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús . No se celebran misas tradicionales, sino liturgias especiales. Entre las prácticas más extendidas está el Vía Crucis , una representación del recorrido hacia la cruz. Es una jornada de recogimiento, donde predomina el silencio.

es uno de los días más intensos: se recuerda la . No se celebran misas tradicionales, sino liturgias especiales. Entre las prácticas más extendidas está el , una representación del recorrido hacia la cruz. Es una jornada de recogimiento, donde predomina el silencio. El Sábado Santo es un día de espera. La Iglesia permanece en vigilia hasta la noche, cuando se celebra la Vigilia Pascual , una ceremonia extensa que anticipa la resurrección. Para muchos fieles, es el momento más significativo desde lo espiritual.

es un día de espera. La Iglesia permanece en vigilia hasta la noche, cuando se celebra la , una ceremonia extensa que anticipa la resurrección. Para muchos fieles, es el momento más significativo desde lo espiritual. Finalmente, el Domingo de Pascua celebra la resurrección de Jesús, eje central de la fe cristiana. Es un día de alegría, donde se retoman las misas habituales y también aparecen costumbres más populares, como los encuentros familiares y algunos gestos simbólicos. Semana Santa 2026 en Luján: las misas de cada día En Basílica de Luján, uno de los centros religiosos más importantes del país, el cronograma de Semana Santa suele convocar a miles de personas, tanto de la provincia de Buenos Aires como del interior.

basilica de lujan.jpg El Domingo de Ramos , se programan varias misas a lo largo del día, con bendición de ramos incluida. Es una de las jornadas con mayor asistencia, sobre todo por la carga simbólica.

, se programan varias misas a lo largo del día, con bendición de ramos incluida. Es una de las jornadas con mayor asistencia, sobre todo por la carga simbólica. El Jueves Santo , se celebra la misa vespertina de la Cena del Señor, donde se realiza el tradicional lavatorio de pies . Después, muchos fieles participan de la adoración eucarística, que se extiende durante la noche.

, se celebra la misa vespertina de la Cena del Señor, donde se realiza el tradicional . Después, muchos fieles participan de la adoración eucarística, que se extiende durante la noche. Viernes Santo incluye el rezo del Vía Crucis y la liturgia de la Pasión, generalmente en horas de la tarde. Es una ceremonia más sobria, donde no hay consagración, pero sí una fuerte carga emocional.

incluye el rezo del y la liturgia de la Pasión, generalmente en horas de la tarde. Es una ceremonia más sobria, donde no hay consagración, pero sí una fuerte carga emocional. Sábado Santo culmina con la Vigilia Pascual nocturna , que suele comenzar después de la caída del sol. Se trata de una celebración larga, con encendido del cirio pascual, lecturas bíblicas y cantos.

culmina con la , que suele comenzar después de la caída del sol. Se trata de una celebración larga, con encendido del cirio pascual, lecturas bíblicas y cantos. Domingo de Pascua, en tanto, se retoman las misas en distintos horarios, con un clima completamente distinto: más festivo, más luminoso. Es el cierre de una semana que, más allá de las formas, mantiene vigencia.

Temas Semana Santa