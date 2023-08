Elecciones 2023: ¿es feriado o cómo se debe pagar la jornada laboral?

Las elecciones no están consideradas como día no laborable dentro del calendario feriados, pero quienes tengan que trabajar deben tener en cuenta ciertas consideraciones: los empleadores tienen la responsabilidad de asegurar que sus trabajadores puedan ir a votar dentro del horario establecido (de las 8 a las 18), sin ningún descuento salarial según lo establece la Dirección Nacional Electoral. No se puede penalizar a un empleado por cumplir con su deber cívico.