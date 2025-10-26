Elecciones 2025: peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires durante los comicios

Con un comunicado, Aubasa explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.

Aubasa informó que los peajes en autopistas y rutas bonaerenses estarán liberados

Este domingo 26 de octubre, durante la jornada de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, los peajes en autopista y rutas bonaerenses estarán liberados.

Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), que detalló que la medida regirá de 6 a 19, franja horaria en la que se desarrollarán los comicios . Durante ese rango, los automovilistas podrán circular de manera libre por las autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada electoral, la empresa Aubasa informó que continuará brindando actualizaciones sobre el estado del tránsito a través de sus canales oficiales. Desde temprano, los reportes señalaban que la circulación era fluida en los principales accesos y rutas bonaerenses.

“A esta hora, el tránsito se mantiene sin demoras en ambos sentidos sobre la #Autovía2 y la #Ruta11” , publicó la concesionaria en su cuenta oficial a las 7 de la mañana. Minutos más tarde, añadió: “En la #AuBuenosAiresLaPlata el tránsito también se encuentra sin demoras en ambos sentidos”.

Durante la jornada electoral, la empresa Aubasa informó que continuará brindando actualizaciones sobre el estado del tránsito a través de sus canales oficiales.

Con estos comunicados, la empresa busca facilitar los desplazamientos hacia los centros de votación y mantener informados a los automovilistas que circulen por la provincia durante el día.

Por otra parte, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso que el transporte público automotor y fluvial de pasajeros sea gratuito durante toda la jornada electoral de este domingo 26 de octubre.

La medida alcanza a los servicios regulares urbanos, interurbanos y de media y larga distancia, además del transporte fluvial del Delta del Paraná. Según el comunicado oficial, el objetivo es garantizar que todos los ciudadanos puedan trasladarse sin inconvenientes para ejercer su derecho al voto.