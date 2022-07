El padre de Elon Musk tuvo una segunda hija con su hijastra: "Vinimos al mundo solo a reproducirnos".

Musk confirmó que el embarazó no fue planeado y que no vive actualmente con la madre de los niños. Al citar los motivos por los cuales ya no conviven mencionó la diferencia de 41 años entre ambos: "No es práctico. Es lindo por un tiempo pero después la diferencia se hace notar".

Jana es hija de Heide Bezuidenhout, con quién Errol Musk estuvo casado 18 años. El primer embarazo de su hijastra creó tensión entre Errol y su hijo Elon, quién estaba "furioso de que fuera a tener un hijo con su hermanastra", según medios estadounidenses.

Está hija recién descubierta es la séptima de Errol, mientras que su heredero ya tiene 10 hijos. "Aún no les gusta y se sienten incomodos al respecto de que sea su media hermana", admitió el patriarca Musk.