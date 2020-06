Señal: cada vez son más los ejecutivos que buscan emigrar

Son varios los factores que llevan a esto. Por un lado, la delicada situación económica local que tenderá a agravarse como consecuencia de la prolongada cuarentena. Si bien el coronavirus golpeó a todos los países, los problemas que traía de arrastre la Argentina suponen una caída mayor al resto y una recuperación más lenta. “La decisión de emigrar no es sencilla, pero hoy encontramos más disposición a hacerlo. Sin duda está creciendo desde el año pasado la tendencia a posicionarse en el exterior. Recientemente tuvimos un caso de una búsqueda en Sudamérica en la que uno de los candidatos la rechazó pero un par de meses después llamó para saber si todavía estaba activa. A esto se suma que la Argentina lamentablemente presenta cada vez menos oportunidades de crecimiento, a medida que las empresas multinacionales mueven sus roles regionales y la toma de decisiones hacia otros países. Vamos perdiendo relevancia”, comentaron en otra consultora de primer nivel en la que prefirieron la reserva.

El “efecto default” es otro ingrediente clave que se maneja en el mundo empresario porque imagina un escenario de ajuste empresario más que de expansión. De hecho muchos ejecutivos no saben si podrán mantener sus puestos si no se detiene el derrumbe. “Hay una tendencia de mayor demanda de ejecutivos argentinos. No sólo de residentes en el país sino también los que están en el exterior porque tienen una flexibilidad para adaptarse a otras culturas. Los argentinos que residen afuera tienen una visión de la realidad argentina bastante más negativa que la que tenemos los que vivimos aquí. En parte porque tienen un punto de referencia de economías más estables y racionales. Pero quizás otra parte de la ecuación es que nosotros nos hemos ido acostumbrando a una situación poco ‘normal’”, explicó Pablo Taussig, consultor y socio de Spencer Stuart Argentina.

Las cuestiones políticas también son un punto a tener en cuenta a la hora de decidir dejar el país. Pero también juegan a favor los niveles de ingresos. En un país ultra devaluado, los salarios de posiciones de primer nivel (salvo excepciones aclaradas previamente o las participaciones accionarias) también se deterioran medidos en dólares ya que se pactan en pesos. En el mundillo del personal jerárquico suelen pensar en “verde”, por lo que la comparación con otros países se hace en esa moneda. En ese contraste, los ingresos en cargos similares pueden estar hoy entre 30% y 50% que en países vecinos

Si bien los destinos más codiciados son Estados Unidos o Europa, especialmente España, también son los más difíciles. Por eso la región va ganando terreno. Chile y Brasil son, tradicionalmente, los preferidos aunque Uruguay surge hoy como una alternativa importante. “Es un lugar que cada vez es más atractivo por su cercanía, la estabilidad económica e ingresos superiores. Trabajamos con empresas extranjeras que están haciendo búsquedas y notamos que crece la cantidad de ejecutivos argentinos que lo tienen como una opción real”, agregó Scagliotti.