Detuvieron a cinco turistas argentinos en Miami por robar en un shopping

Los acusados fueron captados por las cámaras de seguridad. Todos tienen entre 41 y 49 años.

Un episodio policial protagonizado por turistas argentinos sacudió este fin de semana al Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos por turistas sudamericanos en Miami. Cinco hombres procedentes de Argentina quedaron detenidos después de que la policía los acusara de sustraer mercadería valuada en varios miles de dólares de distintas tiendas del complejo.

El operativo se desplegó el domingo, cuando agentes de la policía de Sweetwater que patrullaban el shopping advirtieron movimientos sospechosos y comenzaron a rastrear los presuntos robos a través del sistema de videovigilancia.

De acuerdo con los registros policiales, los detenidos fueron Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Todos quedaron imputados tras la revisión de las cámaras internas y la posterior intervención policial.

Cómo se desarrolló la maniobra del robo Las autoridades reconstruyeron el recorrido del grupo por varias tiendas. Primero ingresaron a Burlington, donde seleccionaron valijas y abandonaron el local sin abonarlas.

Dolphin Mall Expedia Luego se dirigieron a Columbia, se dividieron y ocultaron distintos artículos dentro del equipaje. La misma metodología se repitió en The North Face.

Además, dos de ellos aparecieron en las cámaras dentro de una sucursal de Tommy Hilfiger, y más tarde la policía los localizó en una parada de colectivo próxima al centro comercial. En total, según NBC, el valor de lo sustraído superó los u$s2.000: dos de los arrestados cargaban alrededor de u$s950 en mercadería, mientras que el resto llevaba productos por más de u$s1.100. Los cargos que deberán enfrentar Los cinco turistas quedaron detenidos y afrontan acusaciones por integrar un esquema organizado destinado a defraudar y robar en comercios minoristas. Según la policía local, el grupo tenía pasajes para volver a la Argentina el miércoles posterior al episodio, pero la intervención policial modificó por completo sus planes. El vocero de la fuerza de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, explicó la posición de las autoridades frente al caso: “Son adultos que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar, pero no tuvieron en cuenta que tenemos en marcha la ‘Operación Fiestas Seguras’, y por eso los atrapamos. Mantenemos nuestro mensaje a la comunidad: si vienen a robar y cometer delitos, no lo van a poder hacer en el Dolphin Mall porque tenemos tolerancia cero con la criminalidad”.

