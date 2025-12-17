Según detalló la fiscal Rita Barrionuevo, a cargo de la investigación, la joven fue encontrada en la zona de Río Seco, caminando en dirección a la ruta. El hallazgo se produjo tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante cinco días y mantuvo en vilo a la provincia.

Encontraron con vida a una policía que había desaparecido en Chubut durante una tormenta de arena.

María José San Martín , una policía que había desaparecido tras quedar varada en una tormenta de arena en Chubut , fue encontrada este miércoles por la mañana . La joven, de 25 años, apareció a 500 metros de su última ubicación conocida, por lo que fue asistida de inmediato y trasladada a un hospital debido a un cuadro de deshidratación.

La fiscal Rita Barrionuevo , a cargo de la investigación, confirmó que lo primero que pidió la oficial al ser hallada fue agua. “ Estamos priorizando su atención, después vamos a hablar con ella ”, explicó la funcionaria judicial, quien señaló que el estado de salud de San Martín es estable.

Según detalló Barrionuevo, la joven fue encontrada en la zona de Río Seco , caminando en dirección a la ruta. El hallazgo se produjo tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante cinco días y mantuvo en vilo a la provincia.

María José San Martín había desaparecido este viernes por la noche cuando se dirigía junto a una compañera de trabajo a la zona norte del lago Colhué Huapi, en cercanías de la localidad chubutense de Sarmiento para hacer una guardia en un yacimiento de petróleo.

Sin embargo, cuando aun faltaban 70 kilómetros para llegar al destino, chocaron contra un banco de arena y el auto quedó encajado. Fue en ese momento que ambas salieron a buscar señal de celular para pedir ayuda, pero la mujer nunca regresó al pueblo y encendió el alerta.

De acuerdo al relato oficial, una de ellas avanzaba unos metros por delante, protegida con una capucha, mientras que San Martín caminaba detrás. En medio de las intensas ráfagas y con visibilidad casi nula, la joven perdió de vista a su compañera. Al advertir su ausencia, regresó al vehículo y luego intentó buscarla sin éxito.

La consulta sobre la ausencia de la oficial derivó en la intervención de un agente local, que recorrió el área y constató que San Martín ya no estaba en el sitio donde había quedado el vehículo. Inmediatamente, se notificó a la División Policial de Investigaciones, que activó el protocolo para casos de desapariciones y desplegó recursos técnicos y humanos en la zona.

Tras esto, el operativo de localización se puso en marcha recién el domingo e involucró a personal de la ciudad de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías.