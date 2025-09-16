Agendalo en tu calendario: el feriado de septiembre poco conocido que va a extender tu fin de semana







Los feriados locales de septiembre sorprenden con un descanso que se suma al calendario y ofrece a los vecinos un fin de semana más largo.

El feriado del 22 de septiembre se convierte en una oportunidad para celebrar la historia y disfrutar de un descanso en comunidad. Depositphotos

El calendario en Argentina suma celebraciones locales que cambian la rutina de distintas comunidades. En medio de esta dinámica aparecen los feriados, que aunque no todas las veces figuran en la agenda nacional, generan impacto directo en el ámbito laboral y escolar, ofreciendo un descanso inesperado para quienes residen en ciertas localidades bonaerenses.

El 22 de septiembre marcará una pausa especial en un distrito de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un feriado fundacional que solo beneficia a los habitantes de esa región, pero que igualmente resalta la importancia de las raíces históricas en el calendario provincial.

A qué se debe el feriado el 22 de septiembre de 2025 Ese lunes será feriado en Chiclana, localidad del partido de Pehuajó, al cumplirse un nuevo aniversario de su fundación. La fecha se convirtió en una jornada emblemática para la comunidad, donde instituciones, comercios y oficinas públicas detendrán su actividad.

Este tipo de feriados municipales tienen alcance limitado, pero cumplen un rol clave en la preservación de la memoria colectiva. Al celebrar la historia de un pueblo, fortalecen el sentido de pertenencia y permiten que nuevas generaciones conozcan las raíces de su lugar de origen.

Además del descanso, suelen organizarse actos protocolares, encuentros culturales y actividades sociales que reúnen a vecinos y visitantes. De esta forma, el feriado se transforma en una oportunidad para reforzar vínculos comunitarios y rendir homenaje a la identidad local. Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

