La llegada de marzo arrastra a muchos a volver a una rutina complicada como lo es la vuelta a las clases. Ni hablar del grupo de trabajadores que aún no pudo salir de vacaciones y aguarda el inicio del invierno, por lo que es normal que sean quienes miren de reojo el calendario de feriados.
Un feriado inesperado sorprende a todos los trabajadores de Buenos Aires en marzo
Quienes aún no contaron con un descanso en el tercer mes del año, tendrán la oportunidad de disfrutar de una jornada no laborable que no esperaban.
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23 de marzo: ¿es feriado o día no laborable?
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Descanso inesperado: sorprenden con un nuevo feriado en Buenos Aires para marzo 2026
En ese sentido, llega un día no laborable para Buenos Aires que, si bien no será para todos, aliviará la jornada de quienes aún no pararon a descansar desde que inició 2026, y la gran mayoría no está al tanto de esta clase de asuetos. Su alcance no se extenderá a lo largo de la Argentina, pero sí beneficiará a una gran cantidad de sectores, ya que es una jornada que suele replicarse en varios lugares.
Por qué es feriado el 19 de marzo de 2026
Es importante explicar previamente que no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, ya que esta jornada será pura y exclusivamente local, pero habrá muchas zonas de la provincia de Buenos Aires que se verán afectadas por la misma. Es que el jueves 19 de marzo se conmemora el día de San José, patrono de la Iglesia Universal, de los obreros, carpinteros, las familias y del trabajo.
Los partidos de General Alvear y Daireaux, además de las localidades de Dudignac de Nueve de Julio, Salliqueló, Santa Regina de General Villegas, Gorchs de General Belgrano y Villanueva de General Paz son los que se adherirán al asueto. También hará lo mismo la gente de Arenaza, en el partido de Lincoln, pero estos últimos también tienen ese mismo día su aniversario fundacional.
Esto afectará principalmente a la actividad del sector público y a empleados del Banco Provincia, pero esto no significa que el resto esté exento de tener un descanso. En caso de que lo dispongan los comercios y privados, algunos empleadores podrían decidir sumarse a la jornada no laborable y permitirles aprovechar el día en sus casas.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
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Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
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Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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