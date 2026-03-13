Un feriado inesperado sorprende a todos los trabajadores de Buenos Aires en marzo + Seguir en









Quienes aún no contaron con un descanso en el tercer mes del año, tendrán la oportunidad de disfrutar de una jornada no laborable que no esperaban.

El tercer mes del año trae una novedad que no muchos esperaban, pero beneficiará a una gran cantidad de bonaerenses. Freepik

La llegada de marzo arrastra a muchos a volver a una rutina complicada como lo es la vuelta a las clases. Ni hablar del grupo de trabajadores que aún no pudo salir de vacaciones y aguarda el inicio del invierno, por lo que es normal que sean quienes miren de reojo el calendario de feriados.

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En ese sentido, llega un día no laborable para Buenos Aires que, si bien no será para todos, aliviará la jornada de quienes aún no pararon a descansar desde que inició 2026, y la gran mayoría no está al tanto de esta clase de asuetos. Su alcance no se extenderá a lo largo de la Argentina, pero sí beneficiará a una gran cantidad de sectores, ya que es una jornada que suele replicarse en varios lugares.

Feriados Estas jornadas son ideales para descansar y recargar energías en un mes sin muchos feriados. Freepik Por qué es feriado el 19 de marzo de 2026 Es importante explicar previamente que no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, ya que esta jornada será pura y exclusivamente local, pero habrá muchas zonas de la provincia de Buenos Aires que se verán afectadas por la misma. Es que el jueves 19 de marzo se conmemora el día de San José, patrono de la Iglesia Universal, de los obreros, carpinteros, las familias y del trabajo.

Los partidos de General Alvear y Daireaux, además de las localidades de Dudignac de Nueve de Julio, Salliqueló, Santa Regina de General Villegas, Gorchs de General Belgrano y Villanueva de General Paz son los que se adherirán al asueto. También hará lo mismo la gente de Arenaza, en el partido de Lincoln, pero estos últimos también tienen ese mismo día su aniversario fundacional.

Esto afectará principalmente a la actividad del sector público y a empleados del Banco Provincia, pero esto no significa que el resto esté exento de tener un descanso. En caso de que lo dispongan los comercios y privados, algunos empleadores podrían decidir sumarse a la jornada no laborable y permitirles aprovechar el día en sus casas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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