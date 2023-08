Especialista enseña a las mujeres cómo "ser feliz" después de los 50 años

También, "a escanear el código QR de un bar para no morir de inanición, a incorporar una nueva gimnasia (la del suelo pélvico) para fortalecer músculos que no sabíamos que existían, a hablar con lenguaje inclusivo y con los nuevos implantes dentales, a buscar una esteticista que no nos salga un ojo de la cara (que solo estire el párpado) y a cambiar el psicólogo tradicional por una biodecodificadora mindfulness, que nos haga constelar, visualizar y meditar".

La solución, sintetiza Panno, es asumir que "el lema 'Sexo, droga y rock and roll' fue reemplazado por 'Netflix, una dietética de confianza y una balada de Marco Antonio Solís'. No tenemos por qué pasarla mal con eso".

"Hay que aflojar con los ideales y cambiarlos por buenas ideas. ¿Por qué demonizar la carne o querer salvar el Planeta privándonos de tomar una caipi con pajita?", planteó la autora, quien desgrana estos temas en shows de stand up por Capital y alrededores.

"A lo mejor es hora de amigarnos con nuestros rulos, los rollos y las canas y de buscar una pareja no solo que nos acepte así, sino también que esté dispuesta a acompañarnos a la colonoscopía", concluyó.