Covid-19: los que no se contagiaron creen tener "inmunidad sobrehumana"

De hecho, los científicos no encontraron una evidencia concluyente de inmunidad genética innata, y "sería sumamente improbable que exista alguna propiedad innata del sistema inmunológico capaz de proteger contra todas las infecciones”, sostuvo Eleanor Murray, epidemiólogo y profesor de la Escuela de Salud Pública de Boston.

Por caso, se cita a Joe y Susannah Altman, de 58 años, quienes hace poco más de un año salieron de su encierro después de vacunarse, y desde estuvieron expuestos al virus y en riesgo de contagiarse varias veces.

Según confiaron, cenaron con amigos que al día siguiente dieron positivo, Joe pasó un día entero con su hijo de 25 años, que apenas 48 horas después dio positivo de Covid, y el mes pasado Susannah fue a cenar con cuatro amigas, dos de las que un par de días después tuvieron síntomas también dieron positivo.

“Joe y yo sentimos que somos los últimos que quedan en pie”, dice Susannah, y agrega que seguramente sea cuestión de tiempo hasta que caigan. “Porque así es el juego: en determinado momento, queda uno solo".

El asombro se genera al ver que figuras mundiales, con los cuidados que ello supone, también se contagiaron. Ni el presidente de EEUU, Joe Biden, ni nuestro Lionel Messi fueron excepciones.

Por ello, entre los “esquivadores” del Covid-19, las hipótesis disparatadas sobre su buena fortuna abundan. “Debo tener una inmunidad sobrehumana o algo así”, balbucea Kathi Moss, enfermera pediátrica de 63 años de la localidad de Southfield, Michigan.

Los padres de Lucas Rivas tienen compromiso inmunológico, así que él mismo se cuidó muchísimo para no contagiarlos. Tiene 27 años y también extraña tener una vida social, pero ha tenido que dejar pasar tantas salidas nocturnas que prefiere ni acordarse.

“Mientras la gente de mi edad estaba por ahí viviendo su vida, yo estaba acá viviendo con temor, porque por mi trabajo sé lo extendida que está la enfermedad”, dice Lucas, que en ese tiempo logró esquivar el contagio a pesar de trabajar como asistente médico en una clínica de urgencias en Littleton, Colorado. “Es imposible olvidarte de lo que viste en la guardia y salir a socializar con un montón de gente en lugares cerrados.”

Pero el fin de semana largo del 4 de Julio no aguantó más y cuando un amigo lo invitó a tomar algo, aceptó. Se tomó un trago, después otro. Compartió micrófono en el karaoke con una chica y se besó con otra. Dos días después dio positivo de coronavirus. “Justo cuando empezaba a pensar que no me podía contagiar, me la pesqué”, dice Lucas. Se sintió un tarado, un inconsciente, “que había desperdiciado dos años de extremas precauciones”.

Ese tipo de culpa autoimpuesta desespera a Katrine Wallace, una epidemióloga que últimamente ha empezado a aconsejar y contener a los enfermos de Covid como Rivas, que quedan devastados cuando su racha se acaba.

“Son muchas las personas que cuando se contagian sienten que fracasaron”, dice Wallace, profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago. “La gente me dice, ¡Yo que me cuidé tanto!”, y Wallace les asegura que ellos no hicieron nada mal, que lo único malo son las nuevas variantes del virus.

En esos momentos, siempre evita mencionar que ella nunca dio positivo: tampoco hay necesidad de enrostrárselo a la gente…

Tony Freeman está convencido de que quedará fuera de juego en poco tiempo más. Freeman tiene 63 años y es actor del elenco de El Rey León desde que debutó en Broadway hace más de 20 años. Hace cinco años que está en espera, como reemplazo por si otro actor se enferma, y la verdad que le vino bien, sobre todo durante la oleada de Covid del año pasado, porque podía quedarse escondido entre bambalinas con el barbijo puesto. Pero ahora le pidieron que asuma el papel de Timon, la suricata, durante una gira nacional de cuatro meses. En ese rol tiene que cantar “Hakuna Matata” ocho veces a la semana, frente a un público multitudinario sin barbijo que se ríe y tose y se ocupa de demostrar a voz en cuello que conoce todas las letras del musical, de la primera a la última.

Así que Freeman ya no cree en sus probabilidades de salir ileso por el resto de la pandemia. “No creo que mi organismo tenga nada de especial. Si lo vieras, estarías de acuerdo”, bromea el actor. Los miembros del elenco se hisopan seis veces por semana, y Freeman está resignado a que en cualquier momento el hisopo muestre dos rayas...