Estafa de San Pedro: RainbowEx no liberó los fondos y apuntó contra el Gobierno

Además, subrayaron que "cada aportante que haya activado su cuenta deberá seguir las instrucciones" de la compañía, al tiempo que se mostraron confiados en poder resolver la problemática "lo antes posible". "El consorcio Knight seguirá de cerca el progreso del incidente y le brindará todo su apoyo", concluyó.

Según aseguró el periodista Maximiliano Firtman a la Agencia Noticias Argentinas: "No creo que nadie lo pueda retirar ya. Los retiros funcionan cuando tienen fe de seguir ingresando dinero al sistema. Cuando ya eso se sabe que no va a ocurrir no los entregan, ya no les sirve como marketing".

El especialista consideró que habría cerca de u$s50 millones trabados en retiros, aunque la mayoría "son ganancias ficticias".

Estafa de San Pedro, RainbowEx no devolvió el dinero pese a pedir más fondos

La empresa, también conocida como Knight Consortium, advirtió el viernes pasado que se extendía el plazo hasta este domingo para que los inversores paguen los u$s88 y puedan activar sus cuentas.

La empresa hizo el anuncio a través de un mensaje por Telegram. "Debido a que algunos usuarios creen erróneamente que que los fondos para la activación de la cuenta se deducirán del saldo de la cuenta, no participan del tiempo de la activación", explicó RainbowEX.

Por tal motivo, decidieron extender el tiempo para "activar" la cuenta "para garantizar la finalización sin problemas de la activación para los aportantes en la Argentina y regiones relacionadas, se decidió ampliar el tiempo de activación de la cuenta hasta el domingo 20 de octubre a las 22".

Después informó que los inversores podrán retirar su dinero el lunes 21 a partir de las 00, mientras que la activación de la cuenta "se completará automáticamente mediante una única recarga de u$s88". El dinero invertido "será devuelto al saldo de la cuenta cuando se vuelva a enviar la orden de retiro el 21 de octubre, sin operaciones adicionales", anunciaron.