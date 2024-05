Estas son las 4 multas que te pueden hacer por no tener la patente

La patente es fundamental para el uso del automóvil en Argentina. Conocé cuáles son las consecuencias de no tenerla.

Hay cuatro tipos de multas por no contar con las patentes que les corresponde a cada vehículo. Estas pueden ser por una falta del conductor o por un robo. Sin importar la causa, si se detecta alguna de estas acciones, podrán ser multadas. Los precios se establecen en Unidades Fijas (U.F.): cada una es el equivalente al precio de medio litro de nafta premium del Automóvil Club Argentino (ACA).

Si sucede un robo de la patente del auto o si el dominio del vehículo tiene un nivel de deterioro tal que hace imposible su lectura es necesario realizar el tramite lo antes posible, no solo porque el delincuente podría hacer uso de esta patente, sino porque hasta que no se haga el tramite, el usuario no podrá usar su auto. El tramite del duplicado de patente se puede hacer tanto presencial como virtual.