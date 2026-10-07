Estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno para reclamar por la ley de Financiamiento Universitario: "Se acabó la paciencia"

Un grupo de universitarios realizan una "sentada" en las oficinas de la Secretaría de Educación. Advierten que permanecerán hasta que el Gobierno se comprometa a cumplir con la ley.

Estudiantes universitarios ingresaron al Palacio Pizzurno para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.

Un centenar de estudiantes universitarios ingresó este miércoles al Palacio Pizzurno para reclamar por el cumplimiento de la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria . Advirtieron que la protesta continuará hasta tanto el Gobierno cumpla con el fallo judicial y aplique en su totalidad la normativa aprobada por el Congreso en 2025. "Se nos acabó la paciencia", señalaron.

El reclamo comenzó en las inmediaciones del edificio ubicado el pasaje Pizzurno en el barrio porteño de Recoleta, donde se encuentra la Secretaría de Educación, área que se encuentra a cargo de Carlos Torrendell, funcionario del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

Los estudiantes iniciaron con una sentada frente al Palacio Sarmiento que derivó en un ingreso al edificio para realizar una permanencia pacífica. Las fuerzas de seguridad intentaron bloquear el acceso, lo que generó forcejeos con los manifestantes. Quienes lograron pasar, mantienen una sentada en el piso de la Secretaría.

El principal reclamo que embandera a los universitarios es, precisamente, el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa fue aprobada por el Congreso y defendida en la Justicia por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires.

“ Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el congreso ya se posicionó y la justicia ya sentenció", expresó Valentina Bär Larralde , presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA.

En las últimas horas, el juez Martin Cormick dio lugar a una presentación de ambas instituciones y ordenó al Ejecutivo a cumplir con lo presupuestado en la normativa. Además, declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había promulgado la ley y con el cual condicionaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento.

Además de la ejecución de la ley, los estudiantes reclaman un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

"No nos vamos hasta que se comprometan a cumplir con los reclamos"

"Tenemos enfrente a un gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia. Y no nos vamos a ir de acá hasta que se comprometan a cumplir con los reclamos que les acercamos”, sentenció Bär Larralde.

La permanencia se produce a una semana de la próxima Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, que confluirá con la movilización convocada frente al Congreso por la Ley de Tierras y por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y se realizará en coincidencia con una sesión especial convocada por bloques opositores en la Cámara de Diputados.

El cambio de escenario hacia el Palacio Legislativo se produce mientras el Congreso comienza a discutir las partidas para el próximo año. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó $11 billones para sostener el sistema durante 2027.