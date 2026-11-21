Un auto chocó contra un colectivo a la altura de Boulogne, se incendió y sus ocupantes quedaron atrapados. Otras dos personas resultaron heridas y el tránsito estuvo interrumpido.

Tras varias horas, la calzada ya fue liberada para el tránsito.

Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un choque que involucró a tres vehículos en la autopista Panamericana, a la altura de Boulogne, partido bonaerense de San Isidro. Según las primeras informaciones, el auto en el que viajaban las víctimas impactó contra un colectivo, se incendió y sus ocupantes quedaron atrapados.

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El siniestro ocurrió en el Acceso Norte, a la altura del kilómetro 21, en sentido hacia el norte, en la zona del cruce con Márquez. Las circunstancias del accidente todavía son materia de investigación y, por el momento, no se precisó en qué vehículos viajaban las personas fallecidas.

Tras el impacto, equipos de emergencia y trabajadores de Autopistas del Sol, la concesionaria de la traza, se acercaron al lugar para asistir a las víctimas y trabajar en la zona . En un primer momento, se confirmó la muerte de una persona, pero cerca de una hora después se informó que otras dos también habían fallecido.

Pasadas las 9, los vehículos involucrados, entre ellos el auto y el colectivo, fueron retirados de la autopista. Una vez finalizadas las tareas de los equipos de emergencia, se liberó la calzada y el tránsito comenzó a normalizarse.

Las primeras versiones sobre la mecánica del accidente indican que el automóvil habría circulado a alta velocidad por un tramo de la autopista que presenta una curva pronunciada y un acceso desde la colectora.

Así quedó uno de los vehículos. X

Por motivos que todavía deben esclarecerse, el conductor habría perdido el control del vehículo y rozado o impactado contra la baranda de contención.

Posteriormente, el automóvil chocó contra una Volkswagen Surán y terminó colisionando de frente con un colectivo de la línea 21 que ingresaba a la autopista.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por TN, los neumáticos del vehículo habrían reventado después del primer impacto, lo que provocó que las llantas entraran en contacto con el asfalto y produjeran chispas.

El incendio comenzó tras la colisión contra el colectivo, mientras que distintos fragmentos plásticos de los vehículos quedaron esparcidos sobre la calzada.

Las llamas consumieron el automóvil y provocaron la muerte de sus tres ocupantes, cuyos cuerpos no pudieron ser identificados en el lugar.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas entre los pasajeros de la Volkswagen Surán ni entre los ocupantes del colectivo, que realiza el recorrido hacia la estación de Tigre.

Demoras y complicaciones en el tránsito por el choque

El accidente también provocó importantes complicaciones para quienes circulaban por la Panamericana en sentido norte. Cerca de las 11 de la mañana, el carril lento permanecía obstruido como consecuencia del operativo y de los restos que quedaron sobre la autopista.

La circulación se mantuvo habilitada, aunque con demoras en las inmediaciones del kilómetro 21 y sin cortes totales de tránsito.

Además, se registraron fragmentos plásticos sobre el carril lento y en el acceso desde la colectora, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución.

Mientras tanto, resta determinar la identidad de las víctimas fatales y establecer con precisión las circunstancias que provocaron el choque múltiple y el posterior incendio.