Estudiantes ganó la Supercopa Argentina y así quedó la tabla histórica de títulos

El Pincha se impuso en una final apasionante disputada en Córdoba, sumó una nueva estrella y superó a Vélez en el ranking de los clubes más ganadores del país.

Estudiantes es el nuevo campeón de la Supercopa Argentina

Estudiante de La Plata sumó una nueva conquista a su trayectoria después de derrotar 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en la final de la Supercopa Argentina 2025 , disputada en Córdoba. El conjunto platense se quedó con el trofeo tras una definición que necesitó tiempo suplementario y modificó la clasificación histórica de títulos oficiales del fútbol argentino.

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El partido comenzó favorable para el Pincha, que consiguió ponerse en ventaja mediante Guido Carrillo . Posteriormente, un gol en contra de Iván Villalba amplió la diferencia y dejó al equipo de La Plata cerca de la consagración.

Sin embargo, Independiente Rivadavia protagonizó una importante reacción en los minutos finales. José Florentín y Villalba marcaron los tantos que establecieron el empate y obligaron a disputar el alargue.

Cuando la definición parecía encaminarse hacia los penales, apareció Lucas Alario para convertir el tercer gol de Estudiantes y asegurar la victoria.

La consagración también significó una revancha para el conjunto platense, que había perdido la final de la Supercopa Argentina correspondiente a 2023 frente a River Plate, por 2-1.

Con este resultado, Estudiantes alcanzó los 20 títulos oficiales, superó a Vélez Sarsfield y quedó sexto en la clasificación histórica, detrás de Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo.

Además, el equipo consiguió su clasificación a la Recopa de Campeones, donde también participarán Rosario Central, ganador de la Supercopa Internacional, y el campeón de la Copa Argentina.

Cómo quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

La nueva conquista de Estudiantes modificó el orden de los equipos con más campeonatos oficiales, tanto nacionales como internacionales.

Estudiantes de La Plata sumó una nueva conquista a su trayectoria después de derrotar 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en la final de la Supercopa Argentina 2025, disputada en Córdoba.

Boca Juniors continúa encabezando la clasificación con 75 títulos, seguido por River Plate, con 72. Independiente completa el podio con 45 conquistas, mientras que Racing y San Lorenzo ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

El ranking actualizado quedó de la siguiente manera:

Boca Juniors: 75 títulos (53 locales y 22 internacionales).

River Plate: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales).

Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales).

Racing Club: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales).

San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales).

Estudiantes de La Plata: 20 títulos (14 locales y 6 internacionales).

Vélez Sarsfield: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales).

Rosario Central: 14 títulos (13 locales y 1 internacional).

Huracán: 13 títulos (13 locales).

Newell's Old Boys: 9 títulos (9 locales).

Lanús: 7 títulos (5 locales y 2 internacionales).

Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales).

Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales).

Quilmes: 3 títulos (3 locales).

Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales).

Gimnasia y Esgrima La Plata: 2 títulos (2 locales).

Banfield: 2 títulos (2 locales).

Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales).

Ferro Carril Oeste: 2 títulos (2 locales).

Talleres de Córdoba: 2 títulos (1 local y 1 internacional).

Con un título oficial aparecen Central Córdoba, Chacarita, Dock Sud, Patronato, Colón, Tigre, Atlanta, San Martín de Tucumán, Nueva Chicago, Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Tiro Federal, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia y Belgrano.