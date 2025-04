EY entregó los premios anuales a la trayectoria y los nuevos emprendedores

Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel, ganó la categoría Master del Entrepreneur of the Year EY 2025. Alejandro Bulgheroni y Horacio Marín también recibieron distinciones.

Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel, empresa de desarrollo tecnológico para aplicaciones de primer nivel, ganó el premio Master del Entrepreneur of the Year EY 2025 en la 15° edición del galardón, y competirá en Mónaco con más de 50 emprendedores de todo el mundo por la distinción World Entrepreneur Of the Year.