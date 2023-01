Insólito: el padre que filmó a su hijo manejando el camión dijo que "fueron solo dos kilómetros" "En el momento vi al nene que se estaba durmiendo y le dije que no se duerma, que me haga compañía. Entonces se me ocurrió hacerlo manejar, pero no es que lo dejé solo", declaró Matías Vanegas, el papá del niño de 7 años.