Falla y emergencia de un avión en Aeroparque ocasiona desvío de vuelos hacia el aeropuerto de Ezeiza

Un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Córdoba sufrió una falla técnica y debió realizar un aterrizaje de emergencia en Aeroparque Jorge Newbery . Mientras bomberos y personal de emergencia desplegaron un operativo preventivo en la pista , las autoridades aeroportuarias dispusieron derivar todos los vuelos programados hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza hasta que la situación quedara controlada.

El vuelo AR1526 , que debía cubrir el trayecto entre el Aeroparque Jorge Newbery y la ciudad de Córdoba, debió declarar emergencia aérea y desviarse hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la mañana del miércoles.

La aeronave, un Boeing 737-800 matrícula LV-FSK , había despegado a las 9:39 con 161 pasajeros a bordo. Pasados aproximadamente 30 minutos del despegue , la tripulación detectó una falla en el motor número uno , lo que llevó a activar de inmediato los protocolos de seguridad establecidos por la compañía.

El avión logró aterrizar sin inconvenientes en Ezeiza a las 10:20 , donde fue recibido por personal de bomberos y equipos de emergencia. Ningún pasajero resultó herido , y todos permanecen en buen estado de salud, según confirmó la empresa estatal.

Comunicado oficial de Aerolíneas Argentinas

La compañía informó que los pasajeros serían reubicados en otro vuelo bajo el mismo número AR1526, con salida programada desde Ezeiza a las 13:30, también a bordo de un Boeing 737-800.

En un comunicado, Aerolíneas detalló: “En relación al vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque – Córdoba, Aerolíneas Argentinas informa que la aeronave presentó una falla en el motor número uno poco tiempo después de iniciar su despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó con total normalidad y sin inconvenientes.”

La empresa agregó que “el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido” y que se notificó al fabricante del avión para realizar junto al equipo técnico interno una inspección exhaustiva que permita determinar el origen exacto de la falla.

Asimismo, la aerolínea reafirmó su política de “compromiso con la seguridad y la capacitación continua del personal”, destacando la eficiencia del protocolo y la respuesta inmediata ante contingencias operativas.

Interrupciones en Aeroparque

Mientras tanto, las operaciones en Aeroparque fueron suspendidas de manera temporal hasta completar la limpieza y revisión de la pista, debido a que la aeronave habría desprendido fragmentos metálicos durante el despegue.

Las autoridades aeroportuarias informaron que las tareas de inspección y remoción se extenderían hasta el mediodía, momento en que se esperaba restablecer la actividad aérea con normalidad.

El incidente volvió a poner de relieve la importancia de los protocolos de emergencia y del mantenimiento preventivo en las operaciones aéreas, dos pilares que Aerolíneas Argentinas volvió a destacar en su comunicación oficial tras el aterrizaje de emergencia.