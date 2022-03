Falleció el conductor y periodista Gerardo Rozín

Allegados al comunicador nacido el 18 de junio de 1970, que se formó en el Canal 3 de esa ciudad santafesina y en la redacción de Rosario/12 y que saltó a la pantalla nacional como productor de "Sábado Bus", el magazine nocturno comandado por Nicolás Repetto, confirmaron a Télam que su familia lo acompañó estos últimos días en su casa.

En noviembre del año pasado, Rozín había comunicado a la audiencia que se iba a apartar de la pantalla: “Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien”.

“Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”, aseguró en una entrevista con el diario La Nación.

Esta semana, luego de que varios medios periodísticos confirmaran que el periodista presentaba un tumor cerebral, el canal emitió un comunicado para agradecer la preocupación y pidió "respeto y cautela".

Asimismo, en las últimas horas se informó que el programa de este domingo que iba a estar a cargo del modelo Iván de Pineda se iba a suspender.

A lo largo de su trayectoria, Rozín también condujo "Tres poderes, "Esta noche libros", "Gracias por venir" y "Morfi, todos a la mesa" y fue productor de "Hora clave", "Georgina y vos" y "Mañaneras".