Falsos premios para jubilados: la advertencia urgente del IPS y el IOMA en Buenos Aires

Una nueva modalidad de fraude intenta ganarse la confianza de personas mayores, mediante contactos que simulan provenir de organismos oficiales.

Una nueva alerta alcanza a jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) advirtieron sobre una modalidad de fraude que utiliza el nombre de ambas instituciones para ofrecer supuestos premios y obsequios.

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La maniobra fue detectada a partir de denuncias recibidas por los organismos . Según la información oficial, personas que se presentan como empleados del IPS o del IOMA se comunican con beneficiarios para informarles que fueron seleccionados para recibir un regalo por el solo hecho de ser jubilados o pensionados.

El mecanismo parte de una excusa sencilla y, justamente por eso, puede resultar convincente. La persona recibe un llamado de alguien que dice trabajar para el IPS o el IOMA y le comunica que tiene derecho a un supuesto premio o regalo .

Las autoridades recordaron la importancia de verificar cualquier comunicación antes de avanzar.

El argumento busca aprovechar el vínculo que los jubilados mantienen con organismos provinciales que forman parte de su vida cotidiana. El contacto puede comenzar como una comunicación aparentemente administrativa y luego derivar en preguntas o solicitudes de información que no corresponden.

Entre los datos que los estafadores pueden intentar conseguir aparecen información bancaria, claves y códigos de seguridad . Estos últimos son especialmente sensibles, ya que pueden llegar por mensaje de texto o aplicaciones cuando se intenta ingresar a una cuenta o autorizar una operación.

La advertencia oficial no indica que exista un único guion para estos contactos. Como ocurre con otras modalidades de fraude, el discurso puede cambiar según la situación. Lo central es la combinación de una identidad institucional falsa con la promesa de un beneficio inesperado.

El comunicado oficial: "Ni el IPS ni el IOMA otorgan regalos por teléfono"

El IPS difundió la nueva advertencia el 5 de octubre y fue contundente respecto de la modalidad detectada: ni el IPS ni el IOMA realizan llamados para otorgar regalos o beneficios por el solo hecho de ser jubilado o jubilada.

La aclaración apunta a una señal que puede ayudar a identificar el engaño rápidamente. Si una persona recibe una comunicación de este tipo, no debería interpretar el llamado como un trámite oficial ni continuar la conversación para “validar” el premio.

Otro punto central del comunicado es que los trámites oficiales de ambos organismos son gratuitos. Por eso, cualquier pedido de transferencia, pago o dinero asociado a una gestión presentada en nombre del IPS o del IOMA debe despertar sospechas.

La prevención también alcanza a otros canales. La advertencia contempla llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales y correos electrónicos de procedencia dudosa. En todos los casos, la indicación es evitar compartir información sensible y verificar la comunicación mediante los canales institucionales.

La recomendación busca reforzar los cuidados frente a comunicaciones inesperadas. Magnific

¿Qué hacer si recibís un contacto sospechoso?

Ante un llamado o mensaje que genere dudas, lo primero es no brindar información personal ni bancaria. Tampoco hay que compartir contraseñas, claves, códigos de verificación o cualquier dato que permita ingresar a una cuenta.

Otra recomendación es no realizar transferencias ni pagos. Si el supuesto empleado plantea que hay que abonar un importe para recibir el premio, activar un beneficio o completar una gestión, conviene cortar la comunicación y consultar directamente con el organismo.

También es importante no hacer clic en enlaces enviados por contactos desconocidos. Una dirección web puede llevar a una página falsa diseñada para imitar la apariencia de una institución oficial y solicitar datos.

En caso de recibir un mensaje por WhatsApp o redes sociales, una alternativa segura es no responder y verificar la información por los canales oficiales. El IPS cuenta con sus propios medios de atención y centros previsionales, mientras que las consultas vinculadas con la obra social deben contrastarse con IOMA.