Qué es el síndrome de Munchausen por poder, el trastorno sospechado en el caso de Villa Gesell

El cuadro se presenta cuando un cuidador inventa, exagera o provoca síntomas en una persona a su cargo. Su detección suele ser compleja y puede exponer a la víctima a estudios, internaciones y tratamientos innecesarios.

El síndrome de Munchausen por poder ocurre cuando un cuidador inventa o provoca síntomas en una persona a su cargo.

La muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell volvió a instalar en la agenda pública el llamado síndrome de Munchausen por poder , luego de que una abogada vinculada con expedientes anteriores afirmara que la madre había recibido ese diagnóstico años atrás.

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La menor ingresó sin vida al Hospital Municipal Arturo Illia y la Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar qué provocó su fallecimiento. Su madre sostuvo que la niña se habría broncoaspirado mientras tomaba una mamadera.

La mujer había sido juzgada en 2018 por la muerte de Yazmín, otra de sus hijas, quien tenía 11 meses cuando falleció en 2016. En ese mismo proceso también se analizó el deceso de otra beba de seis meses ocurrido en 2013. Finalmente, tanto ella como quien era su pareja fueron absueltos debido a que el tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para atribuir los fallecimientos a situaciones de abuso o maltrato.

En paralelo, la Justicia de Familia intervino sobre el grupo familiar y dispuso medidas de protección para varios de sus hijos. La abogada Erika Agnes Hooft Suárez, quien participó de aquellas actuaciones, sostuvo que el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata había diagnosticado a la mujer con síndrome de Munchausen y que las reiteradas internaciones de los menores habían generado alertas entre los profesionales.

El caso actual permanece bajo investigación y, hasta el momento, no se estableció que el trastorno mencionado tenga relación con la muerte de la niña. La Justicia deberá aguardar los resultados de la autopsia y de las pericias complementarias para avanzar en la causa.

La madre de la niña había sido absuelta por las muertes de otras dos hijas ocurridas en 2013 y 2016.

Qué es el síndrome de Munchausen por poder

Actualmente denominado trastorno facticio impuesto a otro, se produce cuando una persona falsifica, exagera o genera deliberadamente síntomas físicos o psicológicos en alguien que se encuentra bajo su cuidado. Habitualmente, la víctima es un niño que depende del adulto y no puede explicar lo sucedido.

El cuidador puede inventar episodios que nunca ocurrieron, alterar muestras o estudios médicos e incluso provocar signos reales de enfermedad. De esta manera, presenta al menor ante profesionales de la salud como si padeciera una afección que requiere atención.

A diferencia de una equivocación o una preocupación excesiva, existe una conducta intencional dirigida a construir o sostener la apariencia de enfermedad. Además, no suele identificarse un beneficio externo evidente, como una recompensa económica.

Aunque históricamente se lo describió como un trastorno de madres o padres, puede involucrar a cualquier persona encargada del cuidado de alguien vulnerable. También es considerado una modalidad de maltrato, debido al daño directo y a los procedimientos médicos innecesarios a los que puede ser sometida la víctima.

Cuáles son las señales que pueden despertar sospechas

La detección suele ser difícil porque el adulto puede mostrarse atento, preocupado y dispuesto a acompañar cada tratamiento. En algunos casos, incluso posee conocimientos médicos o relata los supuestos síntomas de manera convincente.

Entre las señales de advertencia aparecen cuadros extraños que no responden a los tratamientos, resultados que contradicen el estado general del paciente, internaciones reiteradas sin un diagnóstico claro y síntomas que se manifiestan solamente en presencia de un cuidador determinado.

También pueden detectarse diferencias entre lo informado por el adulto y las observaciones de los profesionales, antecedentes clínicos extensos en distintos centros de salud o una insistencia llamativa en realizar nuevos estudios y procedimientos.

Ninguno de estos indicios permite confirmar por sí solo la existencia del trastorno. El diagnóstico requiere una evaluación conjunta de profesionales de la medicina, la salud mental y el trabajo social, además de la intervención judicial cuando existe riesgo para un menor.

Los riesgos para la víctima

Las consecuencias pueden abarcar desde consultas e internaciones evitables hasta la administración de medicamentos o la realización de procedimientos invasivos. En las situaciones más graves, la persona responsable puede provocar lesiones, intoxicaciones o enfermedades reales.

El impacto también puede extenderse a la salud mental y al desarrollo social del niño, que puede crecer convencido de que está enfermo, ausentarse de la escuela y tener dificultades para relacionarse con otras personas.

Ante una sospecha fundada, la prioridad es proteger a la víctima y evitar nuevas intervenciones innecesarias. La evaluación del adulto señalado y la determinación de eventuales responsabilidades corresponden a los equipos especializados y a la Justicia.