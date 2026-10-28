Femicidio de Tatiana Fernández: hallaron tusi en la escena del crimen y creen que no pudo defenderse

La Justicia aguarda los resultados toxicológicos para comprobar si la mujer consumió droga antes de ser asesinada. La autopsia reveló como causa la asfixia mecánica y notaron lesiones en las muñecas.

Investigadores hallaron tusi en la escena del crimen de Tatiana Fernández , la joven de 27 años encontrada sin vida en un departamento de Retiro, CABA. Además, se sospecha que la víctima no pudo defenderse y aguardan por los resultados toxicológicos para determinar si consumió antes de ser asesinada.

El caso de Fernández genera conmoción ya que la Justicia lo vincula a uno similar en Córdoba , donde la víctima de femicidio fue identificada como Daniela Villalba . Se sospecha que ambas fueron asesinadas por un mismo hombre, identificado como Renato Tabella (28) .

Una de las hipótesis sobre el hallazgo de la droga en la escena del crimen de Fernández es que la víctima pudo haber estado bajo sus efectos y, por eso, no habría logrado resistirse al ataque de Tabella, indicaron fuentes a Infobae .

La autopsia determinó que Fernández murió por asfixia mecánica por compresión y detectó leves lesiones defensivas en las muñecas. Ahora se aguardan los resultados de sangre y estudios complementarios para comprobar si existió el consumo de la droga en su caso.

Los agentes de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad secuestraron también elementos biológicos de interés, pastillas de medicamentos sin determinar y un chip de telefonía en la escena. Además, notaron la manipulación de una caja fuerte.

Investigan el vínculo entre los femicidios de Tatiana Fernández y Daniela Villalba

El crimen de Tatiana salió a la luz el domingo por la mañana, cuando una amiga que no lograba comunicarse con ella se acercó al departamento ubicado en la calle Libertad al 1200. Como la puerta estaba cerrada y no consiguió ingresar, llamó a un cerrajero. Una vez dentro, encontró a la joven sin vida, junto a la cama y cubierta con una sábana.

Tatiana había acordado un encuentro la noche anterior con un hombre que se identificó como Iván y con quien había establecido contacto a través de una plataforma digital.

La causa también se vincula con el asesinato de Daniela Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda de la ciudad de Córdoba. La mujer presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos. La investigación por ese crimen avanzó luego de que recolectores de residuos encontraran una valija con manchas de sangre y pertenencias que permitieron orientar las pesquisas sobre su identidad.