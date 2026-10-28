La Justicia sobreseyó a Aníbal Lotocki en tres causas por lesiones graves

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 dispuso el sobreseimiento del cirujano en tres expedientes por el tiempo transcurrido desde las intervenciones estéticas. Sin embargo, otras dos causas continúan abiertas.

La Justicia resolvió sobreseer al cirujano Aníbal Lotocki en tres de las cinco causas por lesiones graves iniciadas por pacientes que denunciaron haber sufrido consecuencias perjudiciales tras someterse a procedimientos estéticos . La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 , que tuvo en cuenta el tiempo transcurrido entre las intervenciones y el primer llamado a declaración indagatoria.

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La resolución benefició al médico en los expedientes correspondientes a Paola Auzmendi, Beatriz Berger y Julieta Cuadros Miranda , quienes fueron intervenidas entre 2009 y 2011 .

Según los fundamentos de la decisión judicial, el primer llamado a indagatoria se produjo aproximadamente 15 años después de los tratamientos cuestionados, una circunstancia que resultó determinante para disponer los sobreseimientos.

De todas maneras, la medida no alcanza a la totalidad de las acusaciones contra Lotocki, ya que permanecen abiertas las investigaciones vinculadas con Sandra Domínguez y Yésica Forti .

El tribunal analizó las fechas de las intervenciones estéticas denunciadas y el tiempo que transcurrió hasta que el cirujano fue convocado a prestar declaración indagatoria.

En el caso de Paola Auzmendi, el procedimiento cuestionado se realizó en septiembre de 2009, mientras que Beatriz Berger fue intervenida en septiembre de 2010. Por su parte, Julieta Cuadros Miranda se sometió a una intervención en agosto de 2011.

Los magistrados consideraron que el prolongado período transcurrido entre esos procedimientos y el avance de las actuaciones judiciales justificaba el sobreseimiento del acusado en los tres expedientes.

De esta manera, la decisión estuvo vinculada con los plazos procesales y no constituyó un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de las lesiones denunciadas por las pacientes.

La resolución se limitó a esas tres acusaciones y no modificó la situación de las otras dos causas por lesiones graves que todavía se encuentran bajo análisis judicial.

Qué pasará con las denuncias de Sandra Domínguez y Yésica Forti

A pesar de los tres sobreseimientos, Aníbal Lotocki continuará involucrado en los expedientes correspondientes a Sandra Domínguez y Yésica Forti.

En el caso de Forti, los procedimientos médicos investigados se realizaron durante 2016, 2019 y 2021, por lo que presentan una diferencia temporal significativa respecto de las intervenciones que motivaron los sobreseimientos.

Al tratarse de tratamientos más recientes, realizados hace menos de diez años, su situación procesal deberá ser evaluada de manera independiente.

Por otro lado, la denuncia de Sandra Domínguez también permanece en trámite ante el tribunal. Según los antecedentes de su expediente, la paciente se sometió a distintas intervenciones realizadas por Lotocki entre 2009 y 2015.

La Justicia deberá continuar con el análisis de ambas acusaciones para determinar cómo avanzarán los procedimientos y si corresponde adoptar nuevas decisiones procesales.

Por lo tanto, aunque el cirujano obtuvo el sobreseimiento en tres expedientes, la resolución del Tribunal Oral N.º 17 no representa el cierre de todas las investigaciones por lesiones graves vinculadas con sus intervenciones estéticas.